Биткоин восстанавливает позиции ростом: каким будет курс на этой неделе, 19-25 октября
За последний месяц биткойн восстановил почти 5%. Продолжит ли биткоин расти на этой неделе, 19-25 октября, какой курс биткоина по отношению к доллару, евро и гривны, читайте на Финансы 24.
Какой курс биткоина к доллару, гривны и евро сегодня
По состоянию на 9:00 по киевскому времени, курс BTCUSD был на уровне 10485 долларов за биткоин. За сутки криптовалюта укрепилась более чем на 1%. А вот в недельном измерении упала на 1,42%. С начала года биткоин дал рост в почти 60%.
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BTC / USD за последнюю неделю / Libertex
Курс евро к биткоину закрепился на уровне 9786, укрепившись на 0,22% за последние сутки. За неделю биткоин вырос на 0,05% относительно евро, а с начала года вырос на более чем 53%.
За один биткоин придется отдать 324 520 гривен.
Прогноз цены биткоина на неделю 5-11 октября 2020
Аналитики из агентства по экономическим прогнозам "30 Rates" дали свой прогноз на эту неделю по цене биткоина.
- Во вторник, 20 октября, в среднем курс за день будет 11556 долларов.
- В среду, 21 октября, ожидают слабое обесценение криптовалюта к 11532 долларам.
- В четверг, 22 октября, биткоин несколько упадет – до 11430 долларов.
- В пятницу, 23 октября, следует ожидать роста цены биткоина в 11562 долларов.
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Что влияет на курс биткоина
- Спрос и предложение. Количество биткоинов ограничено – 21 миллион и абсолютное большинство уже добыли. Чем меньше будет становиться недобитых биткоинов, тем больше будет расти цена на них.
- Стоимость производства. Через халвинг (снижение вознаграждения майнеров вдвое), который проводится каждые 4 года, стоимость производства растет и если майнинг станет невыгодным, это может негативно повлиять на цену.
- Наличие биткоинов на биржах. Если доступность монет снизится, то цена пойдет вверх.
- Конкуренция со стороны альткойнов. Пока биткойн – наиболее капитализированная криптовалюта. Но с ростом популярности других валют, инвесторы могут переливать свои деньги и тогда цена биткоина будет падать.
- Регулирования. Чем больше стран позволяют биткоин и способствуют его использованию – тем больше он растет. И наоборот, запрет в некоторых странах способствует его падению. Это один из важнейших факторов.