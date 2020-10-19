За последний месяц биткойн восстановил почти 5%. Продолжит ли биткоин расти на этой неделе, 19-25 октября, какой курс биткоина по отношению к доллару, евро и гривны, читайте на Финансы 24.

Какой курс биткоина к доллару, гривны и евро сегодня

По состоянию на 9:00 по киевскому времени, курс BTCUSD был на уровне 10485 долларов за биткоин. За сутки криптовалюта укрепилась более чем на 1%. А вот в недельном измерении упала на 1,42%. С начала года биткоин дал рост в почти 60%.

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BTC / USD за последнюю неделю / Libertex

Курс евро к биткоину закрепился на уровне 9786, укрепившись на 0,22% за последние сутки. За неделю биткоин вырос на 0,05% относительно евро, а с начала года вырос на более чем 53%.

За один биткоин придется отдать 324 520 гривен.

Прогноз цены биткоина на неделю 5-11 октября 2020

Аналитики из агентства по экономическим прогнозам "30 Rates" дали свой прогноз на эту неделю по цене биткоина.

Во вторник, 20 октября , в среднем курс за день будет 11556 долларов.

, в среднем курс за день будет долларов. В среду, 21 октября , ожидают слабое обесценение криптовалюта к 11532 долларам.

, ожидают слабое обесценение криптовалюта к долларам. В четверг, 22 октября , биткоин несколько упадет – до 11430 долларов.

, биткоин несколько упадет – до долларов. В пятницу, 23 октября, следует ожидать роста цены биткоина в 11562 долларов.

Заметим, что Bitcoin – волатильная валюта, поэтому четкий прогноз довольно трудно сделать даже опытным аналитикам и трейдерам. Поэтому скорее важно обращать внимание не на цифру прогноза, а на движение – будет ли биткойн расти или падать.

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Что влияет на курс биткоина