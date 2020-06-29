Курс биткоина скоро может сильно измениться: аналитики объяснили, что об этом свидетельствует
Сегодня волатильность биткоина находится на том же уровне, что и перед мартовским обвалом цены криптовалюты, когда она снизилась на 50%. Сейчас трейдеры торгуют гораздо безопаснее, чем раньше, а уровень стресса на рынке растет, утверждают аналитики Skew.
Биткойн торгуется в узком диапазоне с начала мая, а его 10-дневная волатильность снизилась до годового минимума, пишет РБК со ссылкой на данные Skew.
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Последние изменения стоимости BTC:
- 10-дневные колебания цены пары BTC/USD опустились на 30%;
- 30-дневные колебания стоимости пары BTC/USD упали на 57%.
Динамика волатильности биткоина
Аналитики Skew констатируют, что примерно такие же показатели наблюдались еще до стремительного снижения цены биткоина в марте. Напомним, тогда курс первой криптовалюты всего за два дня обвалился на 50% – до 3800 долларов. Сейчас биткойн торгуется на уровне 9200 долларов, а на прошлой неделе его цена выросла на 0,14%.
10-дневная волатильность опустилась на 30% – до годового минимума. Затишье перед бурей?
– пишут аналитики Skew на своей странице в Twitter.
Согласно индикатору Линии Боллинджера, волатильность биткоина находится на уровне 0,08 – это самое низкое значение с 1 апреля 2020 года. По словам экспертов, трейдеры торгуют осторожно.
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Цена биткоина демонстрировала низкую волатильность и в сентябре 2019 года. Тогда самое низкое значение было установлено 22 сентября. В результате курс криптовалюты резко упал: в течение следующих двух дней он снизился с 10 000 долларов до 8000 долларов за одну единицу BTC.
Сразу после этого волатильность опустилась и находилась на низком уровне в течение 13-22 октября. На следующий день, 23 октября, курс биткоина обвалился с 8200 долларов до 7000 долларов, а уже 26 октября цена криптовалюта достигла 10 000 долларов.