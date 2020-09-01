Миллиардер и основатель Heisenberg Capital Макс Кайзер утверждает, что Уоррен Баффет, известный инвестор и генеральный директор компании Berkshire Hathaway, избавляется от доллара из-за его ослабления относительно других мировых валют и активов. По мнению эксперта, такая стратегия Баффета свидетельствует о вероятном подорожание криптовалют.

Такое мнение Кайзер высказал на своей странице в Twitter, отметив, что биткоин вскоре обновит свой исторический максимум и превысит отметку в 20 000 долларов за монету. Кроме того, он прогнозирует, что цены золота и серебра тоже установят новые рекорды.

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Почему криптовалюта подорожает: мнение эксперта

По словам Кайзера, главным драйвером, который направит цену криптоактивов и драгоценных металлов вверх станет ослабления доллара. Именно это и стало причиной того, что Уоррен Баффет недавно променял американский доллар на акции канадской компании по добыче золота Barrick Gold и еще ряда крупных японских предприятий.

Buffett’s move into Japan, along with his $GOLD investment, confirms he’s getting out of $USD BIGLY $USD is trending lower today, about to break key support #Bitcoin - Gold - Silver



Will all make new ATH in the near term — Max Keiser (@maxkeiser) August 31, 2020

Кайзер говорит, что вложив деньги в ценные бумаги японского бизнеса и инвестировав в золото, Баффет своим примером показывает, что сегодня держать доллар – невыгодно, поэтому его надо менять на другие активы.

Доллар продолжает снижение, готовится преодолеть ключевой уровень поддержки. На фоне этого курс биткоина, цена золота и серебра обновят максимумы в ближайшее время,

– прогнозирует Макс Кайзер.



Макс Кайзер, миллиардер, телеведущий и криптоентузиаст / Фото Flickr

В августе Кайзер предположил, что Уоррен Баффет в панике начнет скупать биткоины, когда курс криптовалюты достигнет 50 000 долларов. Миллиардер считает, что Berkshire Hathaway уже пропустила несколько успешных и выгодных инвестиционных возможностей, среди которых – покупка акций техгигантов Apple и Amazon.

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