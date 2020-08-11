Биткоин ждет масштабное падение: эксперты Quantum спрогнозировали динамику курса криптовалюты
Биткоин (BTC) может достичь 12 500 долларов за одну единицу. Однако после этого криптовалюту ждет неминуемое и мощное падение.
Такой прогноз представили аналитики гонконгского хедж-фонда Quantum, пишет Bitcoinist.
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Не стоит рассчитывать на рост курса BTC
Эксперты утверждают о длительном "растяжение" восходящего тренда биткоина. Такая динамика цены криптовалюты свидетельствует о мощной ее коррекцию вниз, прогнозируют в Quantum.
Цена может достичь 12 500 долларов, а затем мы ожидаем быстрое снижение стоимости, согласно модели коррекции,
– отметил аналитик Quantum Ян Янссен.
Эксперты порекомендовали входить в короткие позиции и забыть о продолжении роста курса биткоина в среднесрочной перспективе. Они прогнозируют два варианта развития событий: продолжение роста стоимости криптовалюта к 17 000 долларов и стремительное падение до 6 000 долларов за один BTC, или снижение курса биткоина, начиная от текущего уровня.
Мы убеждены, что среднесрочная динамика криптовалют Ethereum и Bitcoin в течение 2-4 месяцев станет большим разочарованием для многих людей,
– говорят аналитики.
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В Quantum избавляются от биткоинов
Хедж-фонд сейчас накапливает сбережения в USDT (криптовалюта Tether). В частности, Quantum уже продал 60% монет Ethereum и биткоинов. Оставшиеся запасы они продадут в случае подтверждения "медвежьей" тенденции, когда курс криптовалюты резко упадет.
Предыдущие прогнозы
- Ранее популярный криптовалютний аналитик и основатель Heisenberg Capital Макс Кайзер выразил мнение, что биткоин будет расти и дальше и не встретит серьезного сопротивления до уровня 28 000 долларов.