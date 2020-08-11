Биткоин (BTC) может достичь 12 500 долларов за одну единицу. Однако после этого криптовалюту ждет неминуемое и мощное падение.

Такой прогноз представили аналитики гонконгского хедж-фонда Quantum, пишет Bitcoinist.

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Не стоит рассчитывать на рост курса BTC

Эксперты утверждают о длительном "растяжение" восходящего тренда биткоина. Такая динамика цены криптовалюты свидетельствует о мощной ее коррекцию вниз, прогнозируют в Quantum.

Они предполагают, что в ближайшие дни биткоин подорожает до 12 500 долларов за единицу, после чего снизится до 6 000 долларов за один BTC.

Цена может достичь 12 500 долларов, а затем мы ожидаем быстрое снижение стоимости, согласно модели коррекции,

– отметил аналитик Quantum Ян Янссен.

Эксперты порекомендовали входить в короткие позиции и забыть о продолжении роста курса биткоина в среднесрочной перспективе. Они прогнозируют два варианта развития событий: продолжение роста стоимости криптовалюта к 17 000 долларов и стремительное падение до 6 000 долларов за один BTC, или снижение курса биткоина, начиная от текущего уровня.

Мы убеждены, что среднесрочная динамика криптовалют Ethereum и Bitcoin в течение 2-4 месяцев станет большим разочарованием для многих людей,

– говорят аналитики.

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В Quantum избавляются от биткоинов

Хедж-фонд сейчас накапливает сбережения в USDT (криптовалюта Tether). В частности, Quantum уже продал 60% монет Ethereum и биткоинов. Оставшиеся запасы они продадут в случае подтверждения "медвежьей" тенденции, когда курс криптовалюты резко упадет.

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