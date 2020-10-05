Биткоин падает: прогноз курса к доллару, гривны и евро на 5-11 октября 2020
На прошлой неделе биткоин упал на 2,5%. Чего ожидать на этой неделе, каким сейчас является курс биткоина к доллару, евро и гривне, читайте на Финансы 24.
Какой курс биткоина к доллару, гривны и евро сегодня
По состоянию на 9:00 по киевскому времени, курс BTCUSD был на уровне 10695 долларов за биткоин. За сутки криптовалюта укрепилась более чем на 1%. А вот в недельном измерении упала на 2,5%. С начала года биткоин дал рост в почти 50%.
Интересно Криптовалюта как источник самых высоких доходов в период кризиса: с чего начать
BTC / USD за последнюю неделю / Libertex
Курс евро к биткоину закрепился на уровне 9091 без изменений за последние сутки. За неделю биткоин упал на 2,5% относительно евро, а с начала года вырос на 42%.
За один биткоин придется отдать 298 831 гривну.
Прогноз цены биткоина на неделю 5-11 октября 2020
Аналитики из агентства по экономическим прогнозам "30 Rates" дали свой прогноз на эту неделю по цене биткоина.
- Во вторник, 6 октября, цена может колебаться в пределах 9960 долларов и 11460 долларов. В среднем курс за день будет 10710 долларов.
- В среду, 7 октября, ожидают укрепления криптовалюта к 10736 долларов, находясь в пределах 9984 – 11488 долларов.
- В четверг, 8 октября, биткоин несколько упадет – до 10 704 долларов. Верхний предел – 11 453 доллара, аналитики считают, что биткоин в этот день не опустится ниже 9955 долларов.
- В пятницу, 9 октября, следует ожидать падения цены биткоина до 10562 долларов. Эксперты определили диапазон цены между 9823 долларами и 11 301 доллара.
Обратите внимание Криптовалюта без вложений: что такое биткоин краны и как на них зарабатывать
Что влияет на курс биткоина
- Спрос и предложение. Количество биткоинов ограничено – 21 миллион и абсолютное большинство уже добыли. Чем меньше будет становиться недобитых биткоинов, тем больше будет расти цена на них.
- Стоимость производства. Через халвинг (снижение вознаграждения майнеров вдвое), который проводится каждые 4 года, стоимость производства растет и если майнинг станет невыгодным, это может негативно повлиять на цену.
- Наличие биткоинов на биржах. Если доступность монет снизится, то цена пойдет вверх.
- Конкуренция со стороны альткойнов. Пока биткойн – наиболее капитализированная криптовалюта. Но с ростом популярности других валют, инвесторы могут переливать свои деньги и тогда цена биткоина будет падать.
- Регулирования. Чем больше стран позволяют биткоин и способствуют его использованию – тем больше он растет. И наоборот, запрет в некоторых странах способствует его падению. Это один из важнейших факторов.