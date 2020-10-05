На прошлой неделе биткоин упал на 2,5%. Чего ожидать на этой неделе, каким сейчас является курс биткоина к доллару, евро и гривне, читайте на Финансы 24.

Какой курс биткоина к доллару, гривны и евро сегодня

По состоянию на 9:00 по киевскому времени, курс BTCUSD был на уровне 10695 долларов за биткоин. За сутки криптовалюта укрепилась более чем на 1%. А вот в недельном измерении упала на 2,5%. С начала года биткоин дал рост в почти 50%.

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BTC / USD за последнюю неделю / Libertex

Курс евро к биткоину закрепился на уровне 9091 без изменений за последние сутки. За неделю биткоин упал на 2,5% относительно евро, а с начала года вырос на 42%.

За один биткоин придется отдать 298 831 гривну.

Прогноз цены биткоина на неделю 5-11 октября 2020

Аналитики из агентства по экономическим прогнозам "30 Rates" дали свой прогноз на эту неделю по цене биткоина.

Во вторник, 6 октября , цена может колебаться в пределах 9960 долларов и 11460 долларов. В среднем курс за день будет 10710 долларов.

, цена может колебаться в пределах 9960 долларов и 11460 долларов. В среднем курс за день будет долларов. В среду, 7 октября, ожидают укрепления криптовалюта к 10736 долларов, находясь в пределах 9984 – 11488 долларов.

долларов, находясь в пределах 9984 – 11488 долларов. В четверг, 8 октября , биткоин несколько упадет – до 10 704 долларов. Верхний предел – 11 453 доллара, аналитики считают, что биткоин в этот день не опустится ниже 9955 долларов.

, биткоин несколько упадет – до долларов. Верхний предел – 11 453 доллара, аналитики считают, что биткоин в этот день не опустится ниже 9955 долларов. В пятницу, 9 октября, следует ожидать падения цены биткоина до 10562 долларов. Эксперты определили диапазон цены между 9823 долларами и 11 301 доллара.

Заметим, что Bitcoin – волатильная валюта, поэтому четкий прогноз довольно трудно сделать даже опытным аналитикам и трейдерам.

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Что влияет на курс биткоина