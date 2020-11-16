На прошлой неделе биткоин обновил двухлетний рекорд, достигнув более 16 тысяч долларов в цене. Прогноз, продолжит ли биткоин расти на этой неделе, 16-20 ноября, какой курс биткоина по отношению к доллару, евро и гривны, читайте на Финансы 24.

Какой курс биткоина к доллару, гривны и евро сегодня

По состоянию на 11:00 по киевскому времени, курс BTCUSD был на уровне 16425 долларов за биткоин, сообщают Финансы 24 со ссылкой на Libertex. За сутки криптовалюта укрепилась на 0,89%. А вот в недельном измерении выросла на более чем 6%. С начала года биткоин дал рост в 128%.

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BTC / USD за последнюю неделю / Libertex

Курс евро к биткоину закрепился на уровне 13812, укрепившись на 2,87% за последние сутки. За неделю биткоин вырос на 6% относительно евро, а с начала года почти на 117%.

За один биткоин придется отдать 458 100 гривен.

Прогноз цены биткоина на неделю 16-20 ноября 2020

Аналитики из агентства по экономическим прогнозам "30 Rates" дали свой прогноз на эту неделю по цене биткоина.

Во вторник, 17 ноября , в среднем курс за день будет 15897 долларов .

, в среднем курс за день будет . В среду, 18 ноября , стоит ожидать падения криптовалюты к 15662 долларам .

, стоит ожидать падения криптовалюты к . В четверг, 19 ноября , биткойн снова немного упадет – до 16563 долларов .

, биткойн снова немного упадет – до . В пятницу, 20 ноября, следует ожидать роста цены биткоина до 15325 долларов.

Заметим, что Bitcoin – волатильная валюта, поэтому четкий прогноз довольно трудно сделать даже опытным аналитикам и трейдерам. Поэтому скорее важно обращать внимание не на цифру прогноза, а на движение – будет ли биткойн расти или падать.

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Что влияет на курс биткоина

Спрос и предложение. Количество биткоинов ограничено – 21 миллион и абсолютное большинство уже добыли. Чем меньше будет становиться недобитых биткоинов, тем больше будет расти цена на них. Стоимость производства. Через халвинг (снижение вознаграждения майнеров вдвое), который проводится каждые 4 года, стоимость производства растет и если майнинг станет невыгодным, это может негативно повлиять на цену. Наличие биткоинов на биржах. Если доступность монет снизится, то цена пойдет вверх. Конкуренция со стороны альткойнов. Пока биткойн – наиболее капитализированная криптовалюта. Но с ростом популярности других валют, инвесторы могут переливать свои деньги и тогда цена биткоина будет падать. Регулирования. Чем больше стран позволяют биткоин и способствуют его использованию – тем больше он растет. И наоборот, запрет в некоторых странах способствует его падению. Это один из важнейших факторов.

Как купить Bitcoin?

Купить криптовалюта можно несколькими способами.