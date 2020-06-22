Инвесторы долгое время видели в долларе безопасный актив, держало его на максимуме. В понедельник доллар начал падать. О курсе доллара относительно евро и фунта читайте на Финансы 24.

Курс доллара

Курс доллара снизился в начале торгов на европейских биржах в понедельник, но это после трехнедельного максимума, поскольку инвесторы искали безопасный актив на фоне возобновившихся проблем относительно второй волны вспышки коронавируса, пишет Investing.

Важно о курсе валют Гривня тримається: що буде з курсом долара цього тижня

В 3 утра ET индекс доллара, который отслеживает курс доллара к корзине из шести других валют, снизился на 0,1% до 97,493. Ранее индекс поднялся до 97,677, что не наблюдалось с начала этого месяца, тогда как доллар США / JPY поднялся на 0,1% до 106,94.

Основным двигателем были опасения относительно распространения коронавируса и, возможно, скорости глобального восстановления, подчеркивая все еще сильную валютную зависимость от корреляции рисков,

– отмечают аналитики Danske Bank.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в воскресенье было зафиксировано 183 020 случаев заболевания во всем мире, основная часть которых – в Северной и Южной Америке. По данным университета Джона Хопкинса, количество случаев заболевания в мире сейчас больее 9 миллионов.

Курс евро

Курс EUR/USD вырос на 0,1% до уровня 1.1191 после снижения до трехнедельного минимума в 1168. Это произошло после того, как лидеры Европейского Союза не договорились о структуре запланированного на 750 000 000 000 евро фонда восстановления Covid-19.

Из комментариев лидеров, расхождение, видимо, не касается размера пакета, а скорее о дотациях против распределения займов,

– сказали в Danske Bank.

Это создает препятствие, поскольку четыре члена (Швеция, Дания, Австрия и Нидерланды) особенно высказываются против плана выплатить большинство этого фонда в виде грантов вместо займов.

Лидеры ЕС стремятся достичь договоренностей к летнему перерыву, что может означать конец июля / начало августа, возможно, при личной встрече.

Интересно Биткойн, золото или доллар: что дало больше прибыли инвесторам в 2020

Курс фунта стерлинга

GBP/USD набрал 0,2% до 1,2379, держась чуть выше трехнедельного минимума, вызванного также через Brexit, поскольку прогресс в торговых дискуссиях с Европой был незначительным.