Гривна продолжает дешеветь: какой курс в обменниках в городах Украины
В обменных пунктах Украины евро и доллар несколько прибавили в цене. Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 28 гривен 33 копеек. А евро – 33 гривны 23 копейки. Какова ситуация со стоимостью доллара в обменниках – читайте в материале 24 канала.
О ситуации со стоимостью валюты в разных городах Украины свидетельствуют данные Минфина.
Важно Курс валют на 2 октября: доллар и евро продолжают дорожать
Киев
- доллар: покупка 28,25 гривны, продажа 28,45 гривны,
- евро: покупка 32,95 гривны, 32,35 гривны.
Харьков
- доллар: покупка 28,25 гривны, продажа 28,45 гривны,
- евро: покупка 32,95 гривны, продажа 33,39 гривны.
Днепр
- доллар: покупка 28,25 гривны, продажа 28,45 гривны,
- евро: покупка 32,95 гривны, продажа 33,35 гривны.
Одесса
- доллар: покупка 28,25 гривны, продажа 28,45 гривны,
- евро: покупка 32,90 гривны, продажа 33,35 гривны.
Львов
- доллар: покупка 28,25 гривны, продажа 28, 45 гривны,
- евро: покупка 32,95 гривны, продажа 33,40 гривны.
Запорожье
- доллар: покупка 28,25, продажа 28,45 гривны,
- евро: покупка 32,90 гривны, продажа 33,35 гривны.
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Что будет происходить с гривной в 2021 году: прогноз
- Аналитики Oxford Economics ухудшили прогноз курса гривны до 28,4 гривны за доллар в 2021 году.
- В бюджете-2021 гривну планируют заложить на уровне 29,1 за доллар.
- МВФ прогнозирует, что украинская гривна в 2021 году будет на уровне 28,9 гривны за доллар.
- Эксперты в прогнозе от Минэкономики сошлись во мнении, что 1 доллар будет стоить 28,6 гривны в 2021 году.