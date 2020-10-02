В обменных пунктах Украины евро и доллар несколько прибавили в цене. Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 28 гривен 33 копеек. А евро – 33 гривны 23 копейки. Какова ситуация со стоимостью доллара в обменниках – читайте в материале 24 канала.

О ситуации со стоимостью валюты в разных городах Украины свидетельствуют данные Минфина. Важно Курс валют на 2 октября: доллар и евро продолжают дорожать Киев доллар: покупка 28,25 гривны, продажа 28,45 гривны,

евро: покупка 32,95 гривны, 32,35 гривны. Харьков доллар: покупка 28,25 гривны, продажа 28,45 гривны,

евро: покупка 32,95 гривны, продажа 33,39 гривны. Днепр доллар: покупка 28,25 гривны, продажа 28,45 гривны,

евро: покупка 32,95 гривны, продажа 33,35 гривны. Одесса доллар: покупка 28,25 гривны, продажа 28,45 гривны,

евро: покупка 32,90 гривны, продажа 33,35 гривны. Львов доллар: покупка 28,25 гривны, продажа 28, 45 гривны,

евро: покупка 32,95 гривны, продажа 33,40 гривны. Запорожье доллар: покупка 28,25, продажа 28,45 гривны,

евро: покупка 32,90 гривны, продажа 33,35 гривны. Интересно Будет ли доллар по 30: что сейчас происходит с гривной – объяснение НБУ Что будет происходить с гривной в 2021 году: прогноз Аналитики Oxford Economics ухудшили прогноз курса гривны до 28,4 гривны за доллар в 2021 году.

ухудшили прогноз курса гривны до 28,4 гривны за доллар в 2021 году. В бюджете-2021 гривну планируют заложить на уровне 29,1 за доллар.

гривну планируют заложить на уровне 29,1 за доллар. МВФ прогнозирует, что украинская гривна в 2021 году будет на уровне 28,9 гривны за доллар.

что украинская гривна в 2021 году будет на уровне 28,9 гривны за доллар. Эксперты в прогнозе от Минэкономики сошлись во мнении, что 1 доллар будет стоить 28,6 гривны в 2021 году.