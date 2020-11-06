Индекс американского доллара опустился до самого низкого с 2018 года уровня из-за того, что все указывает на победу демократа Джо Байдена. Что происходит с долларом, читайте на Финансы 24.

Вероятна победа Байдена и решение ФРС оставить процентную ставку на уровне нуля с последующим увеличением стимулов, откатил доллар к уровню мая 2018 года, сообщает Bloomberg. Кроме того, до сих пор неизвестно, кто получит контроль над Конгрессом.

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Спотовый индекс доллара Bloomberg упал на 1,1%. Это произошло тогда, когда евро вырос на 1,1%, а японская иена укрепилась к курсу 104 за доллар, самого высокого уровня с 2016 года. Инвесторы начали накапливать акции на фоне риска, который уменьшает спрос на доллар.

Что такое индекс доллара Это индекс, показывающий отношение доллара США к корзине из шести валют основных торговых партнеров США: евро, иены, фунту стерлингов, канадскому доллару, шведской кроны и швейцарскому франку.

Курс доллара снизился вследствие увеличения вероятности победы Байдена,

– сказала Соня Мартен, валютный стратег DZ Bank AG.

По ее словом, рынок рассматривает американскую валюту как "безопасную гавань". А сейчас, когда увеличивается вероятность того, что результаты выборов станут известны ранее – ожидается, что инвесторы будут интересоваться рисковыми активами, а это ослабляет доллар.

Кроме того, ФРС вновь оставил процентную ставку на уровне нуля. Во время пресс-конференции в четверг председатель ФРС Джером Пауэлл отметил важность бюджетного стимулирования и отметил, что он способствует восстановлению экономики. Но такая политика также способствует ослаблению доллара, утверждает Альвис Марино, валютный стратег Credit Suisse Group AG

Если выборы победит Байден, то следует ожидать падения напряжения в отношениях между Китаем и США. По мнению экспертов, это уменьшит спрос на доллар как безопасную валюту.

Почему доллар будет слабым при президентстве Байдена

Победа Джо Байдена может ослабить американский доллар в долгосрочной перспективе. Байден может уменьшить его покупательную способность путем повышения налогов, а также уменьшением конкурентоспособности, если снизит тарифы для международной торговли.

Курс доллара для Украины

Украинцы также почувствовали, что доллар ослаб. В пятницу, 6 ноября Нацбанк снизил официальный курс на 15 копеек до уровня 28,36.