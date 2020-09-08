Хотя для украинцев доллар и вырос с начала года, на самом деле он упал относительно основных валют мира. Однако теперь он может начать расти. Что прогнозируют для доллара и евро, читайте на Финансы 24.

Индекс доллара резко снизился в последние недели, когда государственные расходы США стремительно растут, а ставки на ценные бумаги США наоборот падают. Это привело к росту курса евро до 1,20 доллара. С марта доллара упал на 10% относительно основных валют мира. Однако совсем скоро ситуация может обернуться, пишет Investing.com.

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Агрессивная монетарная политика ЕЦБ (Европейского центрального банка) держала евро на относительно низком уровне по отношению к доллару в последние годы.



EUR/USD с 2013 года по настоящее время / Libertex

Как США обесценил доллар

Теперь глава ЕЦБ изменился, зато тактику агрессивной монетарной политики принял ФРС в США. Рекордно низкие процентные ставки и стимулирования экономики путем вливания дополнительных денег привели к падению доллара, который опустился до курса 1,20 за евро.

Что может укрепить доллар

Если ЕЦБ начнет агрессивную монетарную политику, как делал несколько лет назад или как сейчас делают США, это укрепит американскую валюту в долгосрочной перспективе. Для еврозоны ослабление их валюты будет иметь определенные положительные последствия, в частности выгодный экспорт, ведь конкурентоспособность европейских товаров на международных рынках возрастет.

По индикатору RSI, если долларовый индекс пересечет верхнюю границу в 93,75, то он продолжит расти и достигнет 96. А это в свою очередь может стать началом в долгосрочном росте.



Индекс доллара / Investing.com

Как доллар влияет на золото

Однако длительный рост доллара может повлиять на другие активы, в частности золото. С марта драгоценный металл вырос на 32,7%, побив исторические максимумы. Все потому, что инвесторы вкладываются в золото как в безопасный актив, которым обычно и был доллар, но из-за рекордно низких процентных ставок, таким не был.

С ростом доллара, угроза инфляции упадет и меньше инвесторов будут выбирать золото как безопасный актив.