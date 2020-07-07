Доллар растет относительно других валют из-за большого количества больных COVID-19: детали
Несмотря на многочисленные негативные прогнозы для доллара, валюта держится и даже растет на фоне новостей о экономическом восстановление и большего количества больных на коронавирус.
Доллар подорожал во вторник утром после падения накануне. Причина в том, что инвесторы обращаются к этому активу как к безопасному на фоне роста количества больных COVID-19, пишет Investing.
Почему доллар вырос
Коронавирус в мире
По данным Университета Джона Хопкинса 7 июля во всем мире было зарегистрировано 11,75 миллиона случаев.
В то же время американская сфера услуг на которую приходится 2/3 экономической активности, стремительно восстанавливается. Данные за июнь показывают, что индекс непроизводственного труда вырос до 57,1, что превышает прогнозы аналитиков и показатель предыдущего месяца – 45,4.
Подробнее Сфера услуг в США стремительно восстанавливается: свидетельствует ли это о выходе из кризиса
Доллар относительно других валют
Американский индекс доллара, который отслеживает курс относительно других валют вырос на 0,04% до 96,718.
Доллар растет относительно валют Японии и Австралии
Валютная пара USD/JPY (американский доллар к японской иене) выросла на 0,02% до 107,37. То есть доллар вырос к иене.
Также американский доллар подрос относительно австралийского доллара. Пара AUD/USD снизилась на 0,06% до 0,6968. Ожидается, что Резервный банк Австралии будет удерживать процентные ставки на уровне 0,25%.
Основными рисками снижения AUD / USD является эскалация напряженности в США и Китае,
– заявил аналитик Commonwealth Bank of Australia Джо Капурсо.
Доллар падает относительно валют Китая, Новой Зеландии и Великобритании
Между тем пара NZD/USD выросла на 0,02% до 0,6554. То есть новозеландский доллар окреп по отношению к американскому.
Пара USD/CNY снизилась на 0,01% до 7,0152. Китайский юань усилили китайские акции, в которые массово инвестировали после призывов власти.
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