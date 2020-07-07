Несмотря на многочисленные негативные прогнозы для доллара, валюта держится и даже растет на фоне новостей о экономическом восстановление и большего количества больных на коронавирус.

Доллар подорожал во вторник утром после падения накануне. Причина в том, что инвесторы обращаются к этому активу как к безопасному на фоне роста количества больных COVID-19, пишет Investing.

Почему доллар вырос

Коронавирус в мире

По данным Университета Джона Хопкинса 7 июля во всем мире было зарегистрировано 11,75 миллиона случаев.

В то же время американская сфера услуг на которую приходится 2/3 экономической активности, стремительно восстанавливается. Данные за июнь показывают, что индекс непроизводственного труда вырос до 57,1, что превышает прогнозы аналитиков и показатель предыдущего месяца – 45,4.

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Доллар относительно других валют

Американский индекс доллара, который отслеживает курс относительно других валют вырос на 0,04% до 96,718.

Доллар растет относительно валют Японии и Австралии

Валютная пара USD/JPY (американский доллар к японской иене) выросла на 0,02% до 107,37. То есть доллар вырос к иене.

Также американский доллар подрос относительно австралийского доллара. Пара AUD/USD снизилась на 0,06% до 0,6968. Ожидается, что Резервный банк Австралии будет удерживать процентные ставки на уровне 0,25%.

Основными рисками снижения AUD / USD является эскалация напряженности в США и Китае,

– заявил аналитик Commonwealth Bank of Australia Джо Капурсо.

Доллар падает относительно валют Китая, Новой Зеландии и Великобритании

Между тем пара NZD/USD выросла на 0,02% до 0,6554. То есть новозеландский доллар окреп по отношению к американскому.

Пара USD/CNY снизилась на 0,01% до 7,0152. Китайский юань усилили китайские акции, в которые массово инвестировали после призывов власти.

О гривне Прогноз курса валют: оправится ли гривна от отставки Смолия на этой неделе

Пара GBP/USD набрала 0,10% до 1,2503, усилив британский фунт относительно американского доллара.