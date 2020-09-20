Каким будет курс доллара в Украине: агентство S&P представило прогноз до 2023 года
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings обновило свой прогноз курса гривны к американскому доллару. Организация представила обменный курс на 2020-2023 годы.
В течение следующих трех лет курс гривны будет ослабляться, а доллар США, соответственно, будет расти Об этом сообщает Минфин с ссылкой на данные рейтингового агентства.
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Что прогнозируют в S&P Global Ratings
Так, согласно прогнозу организации, обменный курс на следующие три года составит:
- 2020 год – 29,00 грн за доллар.
- 2021 год – 30,00 грн за доллар.
- 2022 год – 30,50 грн за доллар.
- 2023 год – 31,00 грн за доллар.
По информации S&P, Национальный банк Украины будет вмешиваться в формирование курса валют, чтобы избежать чрезмерной волатильности и нарастить резервы.
В общем, валютные резервы НБУ растут с 2015 года благодаря займам и прямым закупкам иностранной валюты. По состоянию на конец августа этого года валютные резервы Украины составляли 29 млрд долларов.
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Что заложено в госбюджете на 2021
В проект Государственного бюджета на следующий год заложен курс 29 грн за один доллар. В частности, в конце лета Кабинет министров Украины одобрил новый прогноз экономического и социального развития государства.
Касательно минимальной зарплаты, то в следующем году она должна вырасти до 6250 грн.
ВВП Украины в 2021 году должна подняться на 4,6%.
Предыдущий прогноз S&P
В марте 2020 года международное рейтинговое агентство представило такой обменный курс на конец года:
- 2020 год – 25,30 грн за доллар.
- 2021 год – 25,50 грн за доллар.
- 2022 год – 26,50 грн за доллар.