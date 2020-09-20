Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings обновило свой прогноз курса гривны к американскому доллару. Организация представила обменный курс на 2020-2023 годы.

В течение следующих трех лет курс гривны будет ослабляться, а доллар США, соответственно, будет расти Об этом сообщает Минфин с ссылкой на данные рейтингового агентства.

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Что прогнозируют в S&P Global Ratings

Так, согласно прогнозу организации, обменный курс на следующие три года составит:

2020 год – 29,00 грн за доллар.

– 29,00 грн за доллар. 2021 год – 30,00 грн за доллар.

– 30,00 грн за доллар. 2022 год – 30,50 грн за доллар.

– 30,50 грн за доллар. 2023 год – 31,00 грн за доллар.

По информации S&P, Национальный банк Украины будет вмешиваться в формирование курса валют, чтобы избежать чрезмерной волатильности и нарастить резервы.

В 2020 году Нацбанк купил валюты на сумму более 1,2 млрд долларов. Также здесь нужно учесть и то, что финансовый регулятор вынужден был продавать валюту в марте и июле, чтобы стабилизировать курс гривны.

В общем, валютные резервы НБУ растут с 2015 года благодаря займам и прямым закупкам иностранной валюты. По состоянию на конец августа этого года валютные резервы Украины составляли 29 млрд долларов.

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Что заложено в госбюджете на 2021

В проект Государственного бюджета на следующий год заложен курс 29 грн за один доллар. В частности, в конце лета Кабинет министров Украины одобрил новый прогноз экономического и социального развития государства.

Как ожидают в правительстве, на конец 2021 года курс доллара будет колебаться на уровне 28,8 грн, а средний курс доллара за год составит 29,1 грн.

Касательно минимальной зарплаты, то в следующем году она должна вырасти до 6250 грн.

ВВП Украины в 2021 году должна подняться на 4,6%.

Предыдущий прогноз S&P

В марте 2020 года международное рейтинговое агентство представило такой обменный курс на конец года: