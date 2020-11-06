Американский доллар 6 ноября упал относительно основных валют мира и к украинской гривны тоже. По какому курсу можно обменять доллар в обменниках украинских городов, читайте на Финансы 24.

Курс в обменниках Украины 6 ноября

В пятницу 6 ноября доллар подешевел. В обменниках Украины можно продать доллар по курсу 28 гривен 15 копеек, а купить единицу американской валюты за 28 гривен 40 копеек. Об этом свидетельствуют данные "Минфину". На черном рынке валюту продают за 28,42, а покупают по курсу 28,32 гривны.

Важно Индекс доллара упал до двухлетнего минимума из-за возможной победу Байдена: какой курс сейчас

Курс доллара в обменниках крупных городов Украины

Киев: покупка – 28,30, продажа – 28,38;



Львов: покупка – 28,32, продажа – 28,41;



Одесса: покупка – 28,32, продажа – 28,42;



Харьков: покупка – 28,35, продажа – 28,45;



Днепр: покупка – 28,25, продажа – 28,45;



Запорожье: покупка – 28,33, продажа – 28,39.

Как сообщает Нацбанк, в пятницу, 6 ноября, 1 доллар стоит 28 гривен 36 копеек. Это на 15 копеек меньше по сравнению с курсом в четверг.

Прогнозы для курса доллара в 2021