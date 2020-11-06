Доллар в обменниках Украины 6 ноября: какой курс в больших городах
Американский доллар 6 ноября упал относительно основных валют мира и к украинской гривны тоже. По какому курсу можно обменять доллар в обменниках украинских городов, читайте на Финансы 24.
Курс в обменниках Украины 6 ноября
В пятницу 6 ноября доллар подешевел. В обменниках Украины можно продать доллар по курсу 28 гривен 15 копеек, а купить единицу американской валюты за 28 гривен 40 копеек. Об этом свидетельствуют данные "Минфину". На черном рынке валюту продают за 28,42, а покупают по курсу 28,32 гривны.
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Курс доллара в обменниках крупных городов Украины
- Киев: покупка – 28,30, продажа – 28,38;
- Львов: покупка – 28,32, продажа – 28,41;
- Одесса: покупка – 28,32, продажа – 28,42;
- Харьков: покупка – 28,35, продажа – 28,45;
- Днепр: покупка – 28,25, продажа – 28,45;
- Запорожье: покупка – 28,33, продажа – 28,39.
Как сообщает Нацбанк, в пятницу, 6 ноября, 1 доллар стоит 28 гривен 36 копеек. Это на 15 копеек меньше по сравнению с курсом в четверг.
Прогнозы для курса доллара в 2021
- Аналитики Oxford Economics ухудшили прогноз курса гривны до 28,4 гривны за доллар в 2021 году.
- В бюджете-2021 гривну заложили на уровне 29,1 за доллар.
- МВФ прогнозирует, что украинский гривны в 2021 году будет на уровне 28,9 гривны за доллар.
- Эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики сошлись во мнении, что 1 доллар будет стоить 28,6 гривни в 2021 году.
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