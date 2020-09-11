Каким будет курс доллара и рост ВВП в госбюджете-2021 – ответ Шмыгаля
Осенью Рада должна принять государственный бюджет на следующий год. Какой в нем заложат курс доллара и прирост ВВП, читайте на Финансы 24.
Проект государственного бюджета на 2021 подадут в Верховную Раду 15 сентября. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время рабочей поездки в Херсон, пишет Укринформ.
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15 сентября, так, как этого требует закон, Министерством финансов будет подан в Верховную Раду проект бюджета на 2021. Есть основные параметры, они сегодня дорабатываются, дискутируются. Мы их представим 15 сентября,
– сказал Шмыгаль.
Что предусмотрят в бюджете:
- рост ВВП на 4,7%;
- дефицит бюджета - 6%;
- курс доллара, вписанный в бюджет, составит 29 гривен.
Шмыгаль выразил уверенность, что в этом году проект Государственного бюджета на 2021 примут вовремя.
Как предполагает Бюджетный кодекс Украины, Кабинет Министров утверждает и представляет в парламент до 15 сентября проект закона о государственном бюджете на следующий год.
Как менялся курс доллара в 2020 с начала пандемии
- Март. В начале марта гривну можно было обменять по курсу 24,5 по отношению к доллару. Но в течение месяца она обвалилась до уровня 28 за доллар из-за введения карантинных мероприятий и панических настроений среди населения.
- Апрель-май. Начиная с апреля, гривна начала стабильно расти. В конце мая из-за того, что Украина расплачивалась с внешними долгами, гривна несколько просела.
- Июнь. Однако за июнь гривна снова укрепилась до момента отставки Смолия, который сообщил о политическом давлении.
- Июль. В июле гривна падала из-за неопределенности с независимостью НБУ, новым председателем, а также из-за заявлений со стороны Зеленского и власти о том, что гривня должна быть по 30.
- Август. В последний месяц лета гривна укрепилась, в частности благодаря экспортерам сельской продукции, цены на которую были выше, чем в прошлом году.
- Сентябрь. Гривна начала осень с девальвации. По состоянию на 11 сентября курс гривны относительно доллара НБУ – 27,83.