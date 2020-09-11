Осенью Рада должна принять государственный бюджет на следующий год. Какой в нем заложат курс доллара и прирост ВВП, читайте на Финансы 24.

Проект государственного бюджета на 2021 подадут в Верховную Раду 15 сентября. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время рабочей поездки в Херсон, пишет Укринформ.

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15 сентября, так, как этого требует закон, Министерством финансов будет подан в Верховную Раду проект бюджета на 2021. Есть основные параметры, они сегодня дорабатываются, дискутируются. Мы их представим 15 сентября,

– сказал Шмыгаль.

Что предусмотрят в бюджете:

рост ВВП на 4,7%;

дефицит бюджета - 6%;

курс доллара, вписанный в бюджет, составит 29 гривен.

Интересно, что в обновленном госбюджете-2020 курс доллара предусмотрели на уровне 29,5 гривны.

Шмыгаль выразил уверенность, что в этом году проект Государственного бюджета на 2021 примут вовремя.

Как предполагает Бюджетный кодекс Украины, Кабинет Министров утверждает и представляет в парламент до 15 сентября проект закона о государственном бюджете на следующий год.

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