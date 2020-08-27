Курс Ethereum (ETH) падает в течение последних двух недель. В частности, 15 августа криптовалюта достигла максимума, превысив 440 долларов за одну монету. Однако сразу после этого цена Ethereum начала стремительно опускаться.

В результате с 15 августа стоимость криптовалюта снизилась на 12% – до уровня в 385 долларов за одну единицу актива, пишет РБК. В ночь на 26 августа цена альткоина Виталика Бутерина вообще опустилась до 370 долларов.



Динамика цены ETH в августе / График Coinmarketcap

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Почему Ethereum дешевеет: что говорят аналитики

По словам аналитика Cointelegraph, последнее снижение цены криптовалюта произошло из-за того, что покупатели не смогли поднять ее выше уровня сопротивления в 415 долларов. Соответственно, теперь курс Ethereum не может закрепиться на отметке в 393 доллара, что указывает на отсутствие спроса на валюту на высших уровнях.

Эксперт утверждает, что падение стоимости ETH до 366 долларов и ниже может активизировать продажи. Он отметил, что если покупателям удастся поднять цену криптовалюты выше отметки в 393 доллара, тогда актив будет торговаться на уровне 366-415 долларов.

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Более положительно о перспективах роста стоимости альткоина говорит трейдер под псевдонимом il Capo of Crypto, пишет NewsBTC. По его словам, Ethereum должен вернуться к восходящему тренду – именно тогда курс криптовалюты обновит годовой максимум на уровне 500 долларов за монету. Такой прогноз эксперт дал на основе фрактального анализа графика курса криптовалюты.