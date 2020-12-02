Евро укрепляется к доллару и достигло психологической отметки в 1,20 доллара. Чего ждать от европейской валюты в дальнейшем, читайте на Финансы 24.

В среду, 2 декабря, евро продолжает расти и впервые за два года, а именно с мая 2018 года, достигло психологической отметки в 1,20 доллара за евро, сообщает "Минфин" со ссылкой на Busines Insider.

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По данным ЕЦБ, курс евро к доллару 1 сентября равнялся 1,1968. С начала сентября евро росло, но колебалось и не могло пересечь отметку стоимости в 1,20 доллара.

Чего ждать дальше

Стоит отметить, что рост курса европейской валюты может остановиться после заседания ЕЦБ, которое планируется 10 декабря. По мнению аналитиков, центробанк может принять меры для ограничения быстрого роста евро.

Индекс доллара падает

Не только евро растет, но и доллар падает. Индекс доллара – соотношение доллара к шести другим крупным валютам – сократился в ноябре до 92,03. Он упал до самого низкого показателя за два с половиной года – минимума апреля 2018.

Курс гривны относительно евро и доллара

На 3 декабря Нацбанк установил курс доллара 28,44 гривны, евро – 34,32 гривны.