В понедельник, 2 ноября, курс рубля упал по отношению к доллару США и евро. Насколько подешевела русская национальная валюта – читайте на Финансы24.

Курс рубля к доллару и евро за 2 ноября

Согласно данным российского информационного агентства Интерфакс, курс евро превысил 94 рублей – это впервые с 16 декабря 2014 года.

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Американский доллар тоже значительно подорожал, достигнув 80 рублей. Последний раз такое значение валюты Соединенных Штатов было зафиксировано 30 марта этого года.

Почему рубль дешевеет

По мнению экспертов российского рынка, рубль начал активно дешеветь к доллару и евро на фоне выхода инвесторов из рисковых активов. Кроме того, на стоимость российской нацвалюты повлияло снижение мировых цен на нефть.

Как известно, сырье марки Brent подешевело до 35 долларов за баррель на фоне нового локдауна в Европе и выборов в США.

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Прогнозы относительно курса рубля

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам с просьбой не обращать внимания на падение курса рубля, так как главным его фактором является стабильность. Лидер РФ считает, что национальная валюта сохраняет устойчивость по отношению к доллару и евро.

Как объяснил Путин, россиянам не нужно волноваться по поводу подорожания иностранных валют, так как большинство из них получают доходы в рублях. А поскольку Россия сокращает зависимость от импорта, то такого рода скачки курса нацвалюты все меньше влияют на динамику цен для населения.

Ряд аналитиков прогнозируют, что до конца 2020 года рубль сможет частично восстановить утраченные позиции. Эксперты ожидают, что доллар упадет до 73-76 рублей.