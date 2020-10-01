Курс валют на 1 октября: в Украине стремительно дорожает евро, доллар тоже немного вырос
На четверг, 1 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Европейская валюта продолжает расти в цене, доллар тоже дорожает.
Официальный курс валют доллара и евро за 1 октября
Как сообщает Нацбанк, в четверг, 1 октября, 1 доллар стоит 28 гривен 31 копейку. Это на 1 копейку больше по сравнению с курсом в среду.
Другие новости валютного рынка: Курс гривны в 2021 году будет хуже, чем ожидали, – аналитики Oxford Eсonomics
Зато евро ощутимо выросло по отношению к гривне. Единицу европейской валюты оценили в 33 гривны 26 копеек, что на 13 копеек больше, чем в среду, 30 сентября.
Стоимость валюты на межбанке
- доллар – 28,28 – 28,30 гривны;
- евро – 33,08 – 33,10 гривны.
Стоимость валюты в обменниках
- доллар: покупка – 28,21 гривны, продажа – 28,42 гривны;
- евро: покупка – 32,81 гривны, продажа – 33,30 гривны.
Курс доллара в Украине: какая стоимость валюты в госбюджете-2021
Кабмин уже передал в Верховную Раду законопроект государственного бюджета на 2021. Согласно документу, среднегодовой курс доллара на следующий год должен составлять 29 гривен 10 копеек. К концу 2021 ожидают, что гривна укрепится до 28 гривен 80 копеек.
Среднегодовой курс гривны относительно доллара / Инфографика 24 канала