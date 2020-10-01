На четверг, 1 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Европейская валюта продолжает расти в цене, доллар тоже дорожает.

Официальный курс валют доллара и евро за 1 октября

Как сообщает Нацбанк, в четверг, 1 октября, 1 доллар стоит 28 гривен 31 копейку. Это на 1 копейку больше по сравнению с курсом в среду.

Другие новости валютного рынка: Курс гривны в 2021 году будет хуже, чем ожидали, – аналитики Oxford Eсonomics

Зато евро ощутимо выросло по отношению к гривне. Единицу европейской валюты оценили в 33 гривны 26 копеек, что на 13 копеек больше, чем в среду, 30 сентября.

Стоимость валюты на межбанке

доллар – 28,28 – 28,30 гривны;

– 28,28 – 28,30 гривны; евро – 33,08 – 33,10 гривны.

Стоимость валюты в обменниках

доллар : покупка – 28,21 гривны, продажа – 28,42 гривны;

: покупка – 28,21 гривны, продажа – 28,42 гривны; евро: покупка – 32,81 гривны, продажа – 33,30 гривны.

Курс доллара в Украине: какая стоимость валюты в госбюджете-2021

Кабмин уже передал в Верховную Раду законопроект государственного бюджета на 2021. Согласно документу, среднегодовой курс доллара на следующий год должен составлять 29 гривен 10 копеек. К концу 2021 ожидают, что гривна укрепится до 28 гривен 80 копеек.

Минэкономразвития разработали консенсус-прогноз в июле, в котором собрали разные прогнозы. Эксперты считают, что среднегодовой курс гривны относительно доллара в 2020 году будет 27, а в декабре в обменниках мы увидим 28,2 гривны.



Среднегодовой курс гривны относительно доллара / Инфографика 24 канала