На пятницу, 2 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Обе валюты выросли в цене по отношению к гривне.

Официальный курс валют доллара и евро за 2 октября

Как сообщает Нацбанк, в пятницу, 2 октября, 1 доллар стоит 28 гривен 33 копейки. Это на 2 копейки больше по сравнению с курсом в четверг.

Важно Курс гривны в 2021 году будет хуже, чем ожидали, – аналитики Oxford Eсonomics

Евро более ощутимо выросло по отношению к гривне. Единицу европейской валюты оценили в 33 гривны 33 копеек, что на 7 копеек больше, чем в четверг, 1 октября.

Стоимость валюты на межбанке:

доллар – 28,34 – 28,35 гривны;

евро – 33,26 – 33,28 гривны.

Стоимость валюты в обменниках:

доллар: покупка – 28,23 гривны, продажа – 28,40 гривны;

евро: покупка – 32,91 гривны, продажа – 33,32 гривны.

Прогнозы для гривны в 2021

Аналитики Oxford Economics ухудшили прогноз курса гривны до 28,4 гривны за доллар в 2021 году.

за доллар в 2021 году. В бюджете-2021 гривну планируют заложить на уровне 29,1 за долла р.

р. МВФ прогнозирует, что украинская гривна в 2021 году будет на уровне 28,9 гривны за доллар.

за доллар. Эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики сошлись во мнении, что 1 доллар будет стоить 28,6 гривны в 2021 году.

Среднегодовой курс гривны относительно доллара / Инфографика 24 канала