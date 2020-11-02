На понедельник, 2 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Каков курс гривны, читайте на Финансы 24.

Официальный курс валют доллара и евро на 2 ноября

Как сообщает Нацбанк, в четверг, 29 октября, 1 доллар стоит 28 гривен 45 копеек. Это на 1 копейку больше по сравнению с курсом в пятницу.

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Евро наоборот подешевел в цене по отношению к гривне. Единицу европейской валюты оценили в 33 гривны 25 копеек, что на 5 копеек меньше, чем предыдущего банковского дня, 30 октября.

Стоимость валюты на межбанке:

доллар – 28,50 – 28,52 гривны;

евро – 33,28 – 33,30 гривны.

Стоимость валюты в обменниках:

доллар: покупка – 28,40 гривны, продажа – 28,59 гривны;

евро: покупка – 33,02 гривны, продажа – 33,40 гривны.

Прогнозы для гривны в 2021

Аналитики Oxford Economics ухудшили прогноз курса гривны до 28,4 гривны за доллар в 2021 году.

за доллар в 2021 году. В бюджете-2021 гривну планируют заложить на уровне 29,1 за долла р.

р. МВФ прогнозирует, что украинская гривна в 2021 году будет на уровне 28,9 гривны за доллар.

за доллар. Эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики сошлись во мнении, что 1 доллар будет стоить 28,6 гривны в 2021 году.

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