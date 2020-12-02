На среду, 2 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Каков курс гривны, читайте на Финансы 24.

Официальный курс валют доллара и евро за 2 декабря

Как сообщает Нацбанк, в понедельник, 2 декабря, 1 доллар стоит 28 гривен 56 копеек, что на 6 копеек больше, чем во вторник.

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Евро более ощутимо подорожал в цене по отношению к гривне и снова обновил годовой максимум. Единицу европейской валюты оценили в 34 гривны 22 копейки, что на 7 копеек больше, чем предыдущего банковского дня, 2 декабря.

Стоимость валюты на межбанке:

доллар – 28,51 – 28,53 гривны;

евро – 34,19 – 34,22 гривны.

Стоимость валюты в обменниках:

доллар: покупка – 28,43 гривны, продажа – 28,62 гривны;

евро: покупка – 33,82 гривны, продажа – 34,24 гривны.

Прогнозы для гривны в 2021

Аналитики Oxford Economics ухудшили прогноз курса гривны до 28,4 гривны за доллар в 2021 году.

за доллар в 2021 году. В бюджете-2021 гривну планируют заложить на уровне 29,1 за долла р.

р. МВФ прогнозирует, что украинская гривна в 2021 году будет на уровне 28,9 гривны за доллар.

за доллар. Эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики сошлись во мнении, что 1 доллар будет стоить 28,6 гривны в 2021 году.

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