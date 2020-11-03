Курс валют на 3 ноября: за сутки доллар подорожал еще больше, евро тоже начал вырос
На вторник, 3 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Как изменился курс гривны сегодня, читайте на Финансы24.
Официальный курс валют доллара и евро за 3 ноября
Как сообщает Нацбанк, во вторник, 3 ноября, 1 доллар стоит 28 гривен 58 копеек. Это на 13 копеек больше по сравнению с курсом в понедельник, 2 ноября.
Актуальный прогноз на неделю: Гривна упала до двухлетнего минимума: каким будет курс доллара на этой неделе
Евро тоже начало дорожать. Единицу европейской валюты оценили в 33 гривны 29 копеек – это на 4 копейки больше, чем предыдущего банковского дня, 2 ноября.
Стоимость валюты на межбанке
- доллар – 28,61 – 28,63 гривны;
- евро – 33,28 – 33,29 гривны.
Стоимость валюты в обменниках
- доллар: покупка – 28,40 гривны, продажа – 28,63 гривны;
- евро: покупка – 32,95 гривны, продажа – 33,40 гривны.
Прогнозы для гривны в 2021
- Аналитики Oxford Economics ухудшили прогноз курса гривны до 28,4 гривны за доллар в 2021 году.
- В бюджете-2021 гривну планируют заложить на уровне 29,1 за доллар.
- МВФ прогнозирует, что украинская гривна в 2021 году будет на уровне 28,9 гривны за доллар.
- Эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики сошлись во мнении, что 1 доллар будет стоить 28,6 гривны в 2021 году.
Как менялся курс с начала пандемии
- Март. В начале марта гривну можно было обменять по курсу 24,5 по отношению к доллару. Но в течение месяца она обвалилась до уровня 28 за доллар из-за введения карантинных мероприятий и панических настроений среди населения.
- Апрель-май. Начиная с апреля, гривна начала стабильно расти. В конце мая из-за того, что Украина расплачивалась с внешними долгами, гривна несколько просела.
- Июнь. Однако за июнь гривна снова укрепилась до момента отставки Смолия, который сообщил о политическом давлении.
- Июль. В июле гривна падала из-за неопределенности с независимостью НБУ, новым председателем, а также из-за заявлений со стороны Зеленского и власти о том, что гривня должна быть по 30.
- Август. В последний месяц лета гривна укрепилась, в частности благодаря экспортерам сельской продукции, цены на которую были выше, чем в прошлом году.
- Сентябрь. Гривна начала осень с девальвации. На фоне оживления бизнеса и слабого вмешательства со стороны гривна опускалась каждую неделю.
Среднегодовой курс гривны относительно доллара / Инфографика 24 канала
Поделиться новостью
Выбор редакции
-
На пути к cashless: почему Китай может стать первым безналичным обществом раньше, чем Швециясегодня , 14:33
-
Центральные банки мира впервые за десятилетие продают золото: что это значит30 октября , 12:17
-
Биткоин побил рекорд: каким будет курс к доллару, евро и гривны 2-6 ноября 20202 ноября , 11:19