На среду, 4 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Каков курс гривны, читайте на Финансы 24.

Официальный курс валют доллара и евро за 4 ноября

Как сообщает Нацбанк, в среду, 4 ноября, 1 доллар стоит 28 гривен 60 копеек. Это на 2 копейки больше по сравнению с курсом во вторник.

Важно Гривна упала до двухлетнего минимума: каким будет курс доллара на этой неделе

Евро более ощутимо подорожал в цене по отношению к гривне. Единицу европейской валюты оценили в 33 гривны 48 копеек, что на 19 копеек больше, чем предыдущего банковского дня, 3 ноября.

Стоимость валюты на межбанке:

доллар – 28,52 – 28,55 гривны;

евро – 33,41 – 33,44 гривны.

Стоимость валюты в обменниках:

доллар: покупка – 28,52 гривны, продажа – 28,73 гривны;

евро: покупка – 33,12 гривны, продажа – 33,52 гривны.

Прогнозы для гривны в 2021

Аналитики Oxford Economics ухудшили прогноз курса гривны до 28,4 гривны за доллар в 2021 году.

за доллар в 2021 году. В бюджете-2021 гривну планируют заложить на уровне 29,1 за долла р.

р. МВФ прогнозирует, что украинская гривна в 2021 году будет на уровне 28,9 гривны за доллар.

за доллар. Эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики сошлись во мнении, что 1 доллар будет стоить 28,6 гривны в 2021 году.

Как менялся курс с начала пандемии