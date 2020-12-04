На пятницу, 4 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Каков курс гривны, читайте на Финансы 24.

Официальный курс валют доллара и евро за 4 декабря

Как сообщает Нацбанк, в пятницу, 4 декабря, 1 доллар стоит 28 гривен 30 копеек, что на 14 копеек меньше, чем в четверг.

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Евро подорожало в цене по отношению к гривне и снова обновило годовой максимум. Единицу европейской валюты оценили в 34 гривны 40 копейки, что на 8 копеек больше, чем предыдущего банковского дня, 3 декабря.

Стоимость валюты на межбанке:

доллар – 28,25 – 28,28 гривны;

евро – 34,35 – 34,38 гривны.

Стоимость валюты в обменниках:

доллар: покупка – 28,27 гривны, продажа – 28,48 гривны;

евро: покупка – 34,01 гривны, продажа – 34,46 гривны.

Прогнозы для гривны в 2021

Аналитики Oxford Economics ухудшили прогноз курса гривны до 28,4 гривны за доллар в 2021 году.

за доллар в 2021 году. В бюджете-2021 гривну планируют заложить на уровне 29,1 за долла р.

р. МВФ прогнозирует, что украинская гривна в 2021 году будет на уровне 28,9 гривны за доллар.

за доллар. Эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики сошлись во мнении, что 1 доллар будет стоить 28,6 гривны в 2021 году.

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