Курс валют на 5 октября: гривна упала еще больше по отношению к доллару, евро начал дешеветь
На понедельник, 5 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Таким образом, доллар США продолжает дорожать, зато евро – упал в цене.
Официальный курс валют доллара и евро за 5 октября
Как сообщает Нацбанк, в понедельник, 5 октября, 1 доллар стоит 28 гривен 34 копейки. Это на 1 копейку больше по сравнению с курсом в пятницу.
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Евро просел в цене, однако на прошлой неделе валюта стремительно подорожала. В частности, единицу европейской валюты НБУ оценил в 33 гривны 23 копейки, что на 10 копеек меньше, чем в пятницу, 2 октября.
Стоимость валюты на межбанке
- доллар – 28,36 – 28,38 гривны;
- евро – 33,22 – 33,24 гривны.
Стоимость валюты в обменниках
- доллар: покупка – 28,25 гривны, продажа – 28,50 гривны;
- евро: покупка – 32,43 гривны, продажа – 33,90 гривны.
Прогнозы для гривны на 2021 год
- Аналитики Oxford Economics ухудшили прогноз курса гривны до 28,4 гривны за доллар в 2021 году.
- МВФ прогнозирует, что украинская гривна в 2021 году будет на уровне 28,9 гривны за доллар.
- Эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики сошлись во мнении, что 1 доллар будет стоить 28,6 гривны в 2021 году.
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Кабмин уже передал в Верховную Раду законопроект государственного бюджета на 2021. Согласно документу, среднегодовой курс доллара на следующий год должен составлять 29 гривен 10 копеек. К концу 2021 ожидают, что гривна укрепится до 28 гривен 80 копеек.
Среднегодовой курс гривны относительно доллара / Инфографика 24 канала