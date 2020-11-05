Курс валют на 5 ноября: гривна значительно укрепилась после длительного падения
На четверг, 5 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Каков курс гривны, читайте на Финансы24.
Официальный курс валют доллара и евро за 5 ноября
Как сообщает Нацбанк, в четверг, 5 ноября, 1 доллар стоит 28 гривен 51 копейку. Это на 9 меньше по сравнению с курсом в среду.
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Евро также подешевел. Единицу европейской валюты оценили в 33 гривны 43 копейки, что на 5 копеек меньше, чем предыдущего банковского дня, 4 ноября.
Стоимость валюты на межбанке
- доллар – 28,43 – 28,45 гривны;
- евро – 33,28 – 33,30 гривны.
Стоимость валюты в обменниках
- доллар: покупка – 28,47 гривны, продажа – 28,70 гривны;
- евро: покупка – 33,04 гривны, продажа – 33,51 гривны.
Прогнозы для гривны в 2021
- Аналитики Oxford Economics ухудшили прогноз курса гривны до 28,4 гривны за доллар в 2021 году.
- В бюджете-2021 гривну планируют заложить на уровне 29,1 за доллар.
- МВФ прогнозирует, что украинская гривна в 2021 году будет на уровне 28,9 гривны за доллар.
- Эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики сошлись во мнении, что 1 доллар будет стоить 28,6 гривны в 2021 году.
Как менялся курс с начала пандемии
- Март. В начале марта гривну можно было обменять по курсу 24,5 по отношению к доллару. Но в течение месяца она обвалилась до уровня 28 за доллар из-за введения карантинных мероприятий и панических настроений среди населения.
- Апрель-май. Начиная с апреля, гривна начала стабильно расти. В конце мая из-за того, что Украина расплачивалась с внешними долгами, гривна несколько просела.
- Июнь. Однако за июнь гривна снова укрепилась до момента отставки Смолия, который сообщил о политическом давлении.
- Июль. В июле гривна падала из-за неопределенности с независимостью НБУ, новым председателем, а также из-за заявлений со стороны Зеленского и власти о том, что гривня должна быть по 30.
- Август. В последний месяц лета гривна укрепилась, в частности благодаря экспортерам сельской продукции, цены на которую были выше, чем в прошлом году.
- Сентябрь. Гривна начала осень с девальвации. На фоне оживления бизнеса и слабого вмешательства со стороны гривна опускалась каждую неделю.
Среднегодовой курс гривны относительно доллара / Инфографика 24 канала
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