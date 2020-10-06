На вторник, 6 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Иностранные валюты растут в цене: до сих пор гривна столь стремительно падала в цене еще в январе 2018 года. То есть украинская нацвалюта достигла 32-месячного минимума.

Официальный курс валют доллара и евро за 6 октября

Как сообщает Нацбанк, во вторник, 6 октября, 1 доллар стоит 28 гривен 40 копеек. Это на 6 копеек больше по сравнению с курсом в понедельник.

Евро увеличилось в цене, однако накануне, 5 октября, валюта стремительно подешевела. В частности, единицу европейской валюты НБУ оценил в 33 гривны 40 копеек, что на 17 копеек больше, чем в понедельник.

Стоимость валюты на межбанке

доллар – 28,41 – 28,43 гривны;

– гривны; евро – 33,48 – 33,50 гривны.

Стоимость валюты в обменниках

доллар : покупка – 28,27 гривны, продажа – 28,49 гривны;

: покупка – гривны, продажа – гривны; евро: покупка – 32,92 гривны, продажа – 33,40 гривны.

Прогнозы для гривны на 2021 год

Аналитики Oxford Economics ухудшили прогноз курса гривны до 28,4 гривны за доллар в 2021 году.

за доллар в 2021 году. МВФ прогнозирует, что украинская гривна в 2021 году будет на уровне 28,9 гривны за доллар.

за доллар. Эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики сошлись во мнении, что 1 доллар будет стоить 28,6 гривны в 2021 году.

Курс доллара в Украине: какая стоимость валюты в госбюджете-2021 Кабмин уже передал в Верховную Раду законопроект государственного бюджета на 2021. Согласно документу, среднегодовой курс доллара на следующий год должен составлять 29 гривен 10 копеек. К концу 2021 ожидают, что гривна укрепится до 28 гривен 80 копеек. Минэкономразвития разработали консенсус-прогноз в июле, в котором собрали разные прогнозы. Эксперты считают, что среднегодовой курс гривны относительно доллара в 2020 году будет 27, а в декабре в обменниках мы увидим 28,2 гривны.



Среднегодовой курс гривны относительно доллара / Инфографика 24 канала