Курс валют на 6 октября: гривна рекордно упала по отношению к доллару, евро резко подорожал
На вторник, 6 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Иностранные валюты растут в цене: до сих пор гривна столь стремительно падала в цене еще в январе 2018 года. То есть украинская нацвалюта достигла 32-месячного минимума.
Официальный курс валют доллара и евро за 6 октября
Как сообщает Нацбанк, во вторник, 6 октября, 1 доллар стоит 28 гривен 40 копеек. Это на 6 копеек больше по сравнению с курсом в понедельник.
Евро увеличилось в цене, однако накануне, 5 октября, валюта стремительно подешевела. В частности, единицу европейской валюты НБУ оценил в 33 гривны 40 копеек, что на 17 копеек больше, чем в понедельник.
Стоимость валюты на межбанке
- доллар – 28,41 – 28,43 гривны;
- евро – 33,48 – 33,50 гривны.
Стоимость валюты в обменниках
- доллар: покупка – 28,27 гривны, продажа – 28,49 гривны;
- евро: покупка – 32,92 гривны, продажа – 33,40 гривны.
Прогнозы для гривны на 2021 год
- Аналитики Oxford Economics ухудшили прогноз курса гривны до 28,4 гривны за доллар в 2021 году.
- МВФ прогнозирует, что украинская гривна в 2021 году будет на уровне 28,9 гривны за доллар.
- Эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики сошлись во мнении, что 1 доллар будет стоить 28,6 гривны в 2021 году.
Курс доллара в Украине: какая стоимость валюты в госбюджете-2021
Кабмин уже передал в Верховную Раду законопроект государственного бюджета на 2021. Согласно документу, среднегодовой курс доллара на следующий год должен составлять 29 гривен 10 копеек. К концу 2021 ожидают, что гривна укрепится до 28 гривен 80 копеек.
Среднегодовой курс гривны относительно доллара / Инфографика 24 канала