На среду, 7 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Каков курс гривны, читайте на Финансы 24.

Официальный курс валют доллара и евро за 7 октября

Как сообщает Нацбанк, в среду, 7 октября, 1 доллар стоит 28 гривен 36 копеек. Это на 4 копейки меньше по сравнению с курсом во вторник.

Важно Доллар резко обвалится и статус резервной валюты его не спасет, – американский эксперт

Евро напротив выросло в цене по отношению к гривне. Единицу европейской валюты оценили в 33 гривны 48 копеек, что на 8 копеек больше, чем во вторник, 6 октября.

Стоимость валюты на межбанке:

доллар – 28,34 – 28,37 гривны;

евро – 33,42 – 33,46 гривны.

Стоимость валюты в обменниках:

доллар: покупка – 28,29 гривны, продажа – 28,49 гривны;

евро: покупка – 33,09 гривны, продажа – 33,59 гривны.

Прогнозы для гривны в 2021

Аналитики Oxford Economics ухудшили прогноз курса гривны до 28,4 гривны за доллар в 2021 году.

за доллар в 2021 году. В бюджете-2021 гривну планируют заложить на уровне 29,1 за долла р.

р. МВФ прогнозирует, что украинская гривна в 2021 году будет на уровне 28,9 гривны за доллар.

за доллар. Эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики сошлись во мнении, что 1 доллар будет стоить 28,6 гривны в 2021 году.

Среднегодовой курс гривны относительно доллара / Инфографика 24 канала