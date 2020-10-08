Курс валют на 8 жовтня: гривня відчутно виросла щодо долара і євро
На четвер, 8 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси 24.
Официальный курс валют доллара и евро за 8 октября
Как сообщает Нацбанк, в четверг, 8 октября, 1 доллар стоит 28 гривен 32 копейки. Это на 4 копейки меньше по сравнению с курсом во вторник.
Важно Доллар резко обвалится и статус резервной валюты его не спасет, – американский эксперт
Евро упал в цене по отношению к гривне еще ощутимее. Единицу европейской валюты оценили в 33 гривны 33 копейки, что на 15 копеек меньше, чем в среду, 7 октября.
Стоимость валюты на межбанке:
- доллар – 28,30 – 28,32 гривны;
- евро – 33,29 – 33,32 гривны.
Стоимость валюты в обменниках:
- доллар: покупка – 28,26 гривны, продажа – 28,45 гривны;
- евро: покупка – 33,04 гривны, продажа – 33,49 гривны.
Прогнозы для гривны в 2021
- Аналитики Oxford Economics ухудшили прогноз курса гривны до 28,4 гривны за доллар в 2021 году.
- В бюджете-2021 гривну планируют заложить на уровне 29,1 за доллар.
- МВФ прогнозирует, что украинская гривна в 2021 году будет на уровне 28,9 гривны за доллар.
- Эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики сошлись во мнении, что 1 доллар будет стоить 28,6 гривны в 2021 году.
Среднегодовой курс гривны относительно доллара / Инфографика 24 канала
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