На четвер, 8 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси 24.

Официальный курс валют доллара и евро за 8 октября

Как сообщает Нацбанк, в четверг, 8 октября, 1 доллар стоит 28 гривен 32 копейки. Это на 4 копейки меньше по сравнению с курсом во вторник.

Важно Доллар резко обвалится и статус резервной валюты его не спасет, – американский эксперт

Евро упал в цене по отношению к гривне еще ощутимее. Единицу европейской валюты оценили в 33 гривны 33 копейки, что на 15 копеек меньше, чем в среду, 7 октября.

Стоимость валюты на межбанке:

доллар – 28,30 – 28,32 гривны;

евро – 33,29 – 33,32 гривны.

Стоимость валюты в обменниках:

доллар: покупка – 28,26 гривны, продажа – 28,45 гривны;

евро: покупка – 33,04 гривны, продажа – 33,49 гривны.

Прогнозы для гривны в 2021

Аналитики Oxford Economics ухудшили прогноз курса гривны до 28,4 гривны за доллар в 2021 году.

за доллар в 2021 году. В бюджете-2021 гривну планируют заложить на уровне 29,1 за долла р.

р. МВФ прогнозирует, что украинская гривна в 2021 году будет на уровне 28,9 гривны за доллар.

за доллар. Эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики сошлись во мнении, что 1 доллар будет стоить 28,6 гривны в 2021 году.

Среднегодовой курс гривны относительно доллара / Инфографика 24 канала