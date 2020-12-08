На вторник, 8 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Каков курс гривны, читайте на Финансы 24.

Официальный курс валют доллара и евро за 8 декабря

Как сообщает Нацбанк, во вторник, 8 декабря, 1 доллар стоит 28 гривен 24 копейки, что на 5 копеек меньше, чем в понедельник.

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Евро более ощутимо упало в цене по отношению к гривне. Единицу европейской валюты оценили в 34 гривны 26 копеек, что на 13 копеек меньше, чем предыдущего банковского дня, 7 декабря.

Стоимость валюты на межбанке:

доллар – 28,11 – 28,13 гривны;

евро – 34,15 – 34,18 гривны.

Стоимость валюты в обменниках:

доллар: покупка – 28,16 гривны, продажа – 28,38 гривны;

евро: покупка – 33,97 гривны, продажа – 34,40 гривны.

Прогнозы для гривны в 2021

Аналитики Oxford Economics ухудшили прогноз курса гривны до 28,4 гривны за доллар в 2021 году.

за доллар в 2021 году. В бюджете-2021 гривну планируют заложить на уровне 29,1 за долла р.

р. МВФ прогнозирует, что украинская гривна в 2021 году будет на уровне 28,9 гривны за доллар.

за доллар. Эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики сошлись во мнении, что 1 доллар будет стоить 28,6 гривны в 2021 году.

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