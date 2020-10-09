На пятницу, 9 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару США и евро. Американская и европейская валюты заметно подорожали. Насколько ослаб курс гривны – читайте Финансы24.

Официальный курс валют доллара и евро за 9 октября

Как сообщает Нацбанк, в пятницу, 9 октября, 1 доллар стоит 28 гривен 38 копеек. Это на 6 копеек больше по сравнению с курсом в четверг.

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Евро начало тоже дорожать. Единицу европейской валюты оценили в 33 гривны 38 копеек, что на 5 копеек больше, чем в четверг, 8 октября.

Стоимость валюты на межбанке доллар – 28,22 – 28,24 гривны;

– гривны; евро – 33,13 – 33,26 гривны. Стоимость валюты в обменниках доллар : покупка – 28,21 гривна, продажа – 28,43 гривны;

: покупка – гривна, продажа – гривны; евро: покупка – 33,01 гривна, продажа – 33,45 гривны. Прогнозы для гривны на 2021 год Аналитики Oxford Economics ухудшили прогноз курса гривны до 28,4 гривны за доллар в 2021 году.

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Среднегодовой курс гривны относительно доллара / Инфографика 24 канала