Курс валют на 9 октября: доллар и евро резко подорожали после падения накануне
На пятницу, 9 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару США и евро. Американская и европейская валюты заметно подорожали. Насколько ослаб курс гривны – читайте Финансы24.
Официальный курс валют доллара и евро за 9 октября
Как сообщает Нацбанк, в пятницу, 9 октября, 1 доллар стоит 28 гривен 38 копеек. Это на 6 копеек больше по сравнению с курсом в четверг.
Прогнозы аналитиков: В Goldman Sachs рекомендуют покупать фунт на фоне вероятной сделки между ЕС и Британией
Евро начало тоже дорожать. Единицу европейской валюты оценили в 33 гривны 38 копеек, что на 5 копеек больше, чем в четверг, 8 октября.
Стоимость валюты на межбанке
- доллар – 28,22 – 28,24 гривны;
- евро – 33,13 – 33,26 гривны.
Стоимость валюты в обменниках
- доллар: покупка – 28,21 гривна, продажа – 28,43 гривны;
- евро: покупка – 33,01 гривна, продажа – 33,45 гривны.
Прогнозы для гривны на 2021 год
- Аналитики Oxford Economics ухудшили прогноз курса гривны до 28,4 гривны за доллар в 2021 году.
- МВФ прогнозирует, что украинская гривна в 2021 году будет на уровне 28,9 гривны за доллар.
- Эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики сошлись во мнении, что 1 доллар будет стоить 28,6 гривны в 2021 году.
Курс доллара в Украине: какая стоимость валюты в госбюджете-2021
Кабмин уже передал в Верховную Раду законопроект государственного бюджета на 2021. Согласно документу, среднегодовой курс доллара на следующий год должен составлять 29 гривен 10 копеек. К концу 2021 ожидают, что гривна укрепится до 28 гривен 80 копеек.
Среднегодовой курс гривны относительно доллара / Инфографика 24 канала