На понедельник, 9 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Как изменился курс гривны, читайте на Финансы24.

Официальный курс валют доллара и евро за 9 ноября

Как сообщает Нацбанк, в понедельник, 9 ноября, 1 доллар стоит 28 гривен 14 копеек. Это на 22 копейки меньше по сравнению с курсом в пятницу.

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Евро, как и доллар, упал в цене. Единицу европейской валюты оценили в 33 гривны 43 копейки, что на 15 копеек меньше, чем предыдущего банковского дня, 6 ноября.

Стоимость валюты на межбанке

доллар – 28,12 – 28,15 гривны;

– гривны; евро – 33,36 – 33,39 гривны.

Стоимость валюты в обменниках

доллар : покупка – 28,16 гривны, продажа – 28,44 гривны;

: покупка – 28,16 гривны, продажа – 28,44 гривны; евро: покупка – 33,09 гривны, продажа – 33,56 гривны.

Прогнозы для гривны в 2021

Аналитики Oxford Economics ухудшили прогноз курса гривны до 28,4 гривны за доллар в 2021 году.

за доллар в 2021 году. В бюджете-2021 гривну планируют заложить на уровне 29,1 за долла р.

р. МВФ прогнозирует, что украинская гривна в 2021 году будет на уровне 28,9 гривны за доллар.

за доллар. Эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики сошлись во мнении, что 1 доллар будет стоить 28,6 гривны в 2021 году.

Как менялся курс с начала пандемии

Март . В начале марта гривну можно было обменять по курсу 24,5 по отношению к доллару. Но в течение месяца она обвалилась до уровня 28 за доллар из-за введения карантинных мероприятий и панических настроений среди населения.

. В начале марта гривну можно было обменять по курсу 24,5 по отношению к доллару. Но в течение месяца она обвалилась до уровня 28 за доллар из-за введения карантинных мероприятий и панических настроений среди населения. Апрель-май . Начиная с апреля, гривна начала стабильно расти. В конце мая из-за того, что Украина расплачивалась с внешними долгами, гривна несколько просела.

. Начиная с апреля, гривна начала стабильно расти. В конце мая из-за того, что Украина расплачивалась с внешними долгами, гривна несколько просела. Июнь . Однако за июнь гривна снова укрепилась до момента отставки Смолия, который сообщил о политическом давлении.

. Однако за июнь гривна снова укрепилась до момента отставки Смолия, который сообщил о политическом давлении. Июль . В июле гривна падала из-за неопределенности с независимостью НБУ, новым председателем, а также из-за заявлений со стороны Зеленского и власти о том, что гривня должна быть по 30.

. В июле гривна падала из-за неопределенности с независимостью НБУ, новым председателем, а также из-за заявлений со стороны Зеленского и власти о том, что гривня должна быть по 30. Август . В последний месяц лета гривна укрепилась, в частности благодаря экспортерам сельской продукции, цены на которую были выше, чем в прошлом году.

. В последний месяц лета гривна укрепилась, в частности благодаря экспортерам сельской продукции, цены на которую были выше, чем в прошлом году. Сентябрь . Гривна начала осень с девальвации. На фоне оживления бизнеса и слабого вмешательства со стороны гривна опускалась каждую неделю.



Среднегодовой курс гривны относительно доллара / Инфографика 24 канала