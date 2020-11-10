Курс валют на 10 ноября: доллар и евро еще больше упали по отношению к гривне
На вторник, 10 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Каков курс гривны, читайте на Финансы 24.
Официальный курс валют доллара и евро за 10 ноября
Как сообщает Нацбанк, в пятницу, 10 ноября, 1 доллар стоит 28 гривен 11 копеек. Это на 3 копейки меньше по сравнению с курсом в понедельник.
Актуально Гривна существенно укрепилась: упадет kb курс доллара ниже 28 на этой неделе
Евро также подешевел в цене по отношению к гривне. Единицу европейской валюты оценили в 33 гривны 39 копеек, что на 3 копейки меньше, чем предыдущего банковского дня, 9 ноября.
Стоимость валюты на межбанке:
- доллар – 28,10 – 28,12 гривны;
- евро – 33,36 – 33,38 гривны.
Стоимость валюты в обменниках:
- доллар: покупка – 28,09 гривны, продажа – 28,34 гривны;
- евро: покупка – 33,14 гривны, продажа – 33,57 гривны.
Прогнозы для гривны в 2021
- Аналитики Oxford Economics ухудшили прогноз курса гривны до 28,4 гривны за доллар в 2021 году.
- В бюджете-2021 гривну планируют заложить на уровне 29,1 за доллар.
- МВФ прогнозирует, что украинская гривна в 2021 году будет на уровне 28,9 гривны за доллар.
- Эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики сошлись во мнении, что 1 доллар будет стоить 28,6 гривны в 2021 году.
Как менялся курс с начала пандемии
- Март. В начале марта гривну можно было обменять по курсу 24,5 по отношению к доллару. Но в течение месяца она обвалилась до уровня 28 за доллар из-за введения карантинных мероприятий и панических настроений среди населения.
- Апрель-май. Начиная с апреля, гривна начала стабильно расти. В конце мая из-за того, что Украина расплачивалась с внешними долгами, гривна несколько просела.
- Июнь. Однако за июнь гривна снова укрепилась до момента отставки Смолия, который сообщил о политическом давлении.
- Июль. В июле гривна падала из-за неопределенности с независимостью НБУ, новым председателем, а также из-за заявлений со стороны Зеленского и власти о том, что гривня должна быть по 30.
- Август. В последний месяц лета гривна укрепилась, в частности благодаря экспортерам сельской продукции, цены на которую были выше, чем в прошлом году.
- Сентябрь. Гривна начала осень с девальвации. На фоне оживления бизнеса и слабого вмешательства со стороны гривна опускалась каждую неделю.
- Октябрь. Гривна страдала не только от пандемии, но и от политической ситуации в стране. МВФ беспокоит ситуация с Конституционным Судом, который отменяет реформы в направлении борьбы с коррупцией.
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