На четверг, 10 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Каков курс гривны, читайте на Финансы 24.

Официальный курс валют доллара и евро за 10 декабря

Как сообщает Нацбанк, в четверг, 10 декабря, 1 доллар стоит 28 гривен 4 копейки, что на 4 копейки меньше, чем в среду.

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Евро более ощутимо упало в цене по отношению к гривне. Единицу европейской валюты оценили в 33 гривны 96 копеек, что на 9 копеек меньше, чем предыдущего банковского дня, 9 декабря.

Стоимость валюты на межбанке:

доллар – 28,08 – 28,10 гривны;

евро – 33,98 – 34,00 гривны.

Стоимость валюты в обменниках:

доллар: покупка – 28,05 гривны, продажа – 28,27 гривны;

евро: покупка – 33,82 гривны, продажа – 34,25 гривны.

Прогнозы для гривны в 2021

Аналитики Oxford Economics ухудшили прогноз курса гривны до 28,4 гривны за доллар в 2021 году.

за доллар в 2021 году. В бюджете-2021 гривну планируют заложить на уровне 29,1 за долла р.

р. МВФ прогнозирует, что украинская гривна в 2021 году будет на уровне 28,12 гривны за доллар.

за доллар. Эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики сошлись во мнении, что 1 доллар будет стоить 28,6 гривны в 2021 году.

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