На вторник, 13 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару США и евро. Как изменился курс американской и европейской валют по отношению к гривне, читайте на Финансы24.

Официальный курс валют доллара и евро за 13 октября

По данным НБУ, во вторник, 13 октября, 1 доллар стоит 28 гривен 25 копеек. Это на 4 копейки меньше по сравнению с курсом в понедельник.

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Евро подорожал. Единицу европейской валюты оценили в 33 гривны 34 копейки, что на 6 копеек больше, чем накануне, 12 октября.

Стоимость валюты на межбанке доллар – 28,30 – 28,32 гривны;

– гривны; евро – 33,42 – 33,45 гривны. Стоимость валюты в обменниках доллар : покупка – 28,13 гривны, продажа – 28,38 гривны;

: покупка – гривны, продажа – гривны; евро: покупка – 33,99 гривны, продажа – 33,47 гривны. Прогнозы для гривны на 2021 год Аналитики Oxford Economics ухудшили прогноз курса гривны до 28,4 гривны за доллар в 2021 году.

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Среднегодовой курс гривны относительно доллара / Инфографика 24 канала