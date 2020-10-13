Курс валют на 13 октября: доллар и евро снова резко подорожали
На вторник, 13 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару США и евро. Как изменился курс американской и европейской валют по отношению к гривне, читайте на Финансы24.
Официальный курс валют доллара и евро за 13 октября
По данным НБУ, во вторник, 13 октября, 1 доллар стоит 28 гривен 25 копеек. Это на 4 копейки меньше по сравнению с курсом в понедельник.
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Евро подорожал. Единицу европейской валюты оценили в 33 гривны 34 копейки, что на 6 копеек больше, чем накануне, 12 октября.
Стоимость валюты на межбанке
- доллар – 28,30 – 28,32 гривны;
- евро – 33,42 – 33,45 гривны.
Стоимость валюты в обменниках
- доллар: покупка – 28,13 гривны, продажа – 28,38 гривны;
- евро: покупка – 33,99 гривны, продажа – 33,47 гривны.
Прогнозы для гривны на 2021 год
- Аналитики Oxford Economics ухудшили прогноз курса гривны до 28,4 гривны за доллар в 2021 году.
- МВФ прогнозирует, что украинская гривна в 2021 году будет на уровне 28,9 гривны за доллар.
- Эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики сошлись во мнении, что 1 доллар будет стоить 28,6 гривны в 2021 году.
Курс доллара в Украине: какая стоимость валюты в госбюджете-2021
Кабмин уже передал в Верховную Раду законопроект государственного бюджета на 2021. Согласно документу, среднегодовой курс доллара на следующий год должен составлять 29 гривен 10 копеек. К концу 2021 ожидают, что гривна укрепится до 28 гривен 80 копеек.
Среднегодовой курс гривны относительно доллара / Инфографика 24 канала