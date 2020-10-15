На четверг, 15 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Каков курс гривны, читайте на Финансы 24.

Официальный курс валют доллара и евро за 15 октября

Как сообщает Нацбанк, в четверг, 15 октября, 1 доллар стоит 28 гривен 32 копейки. Это на 7 копеек больше по сравнению с курсом во вторник.

Важно Доллар резко обвалится и статус резервной валюты его не спасет, – американский эксперт

Евро также подорожало в цене по отношению к гривне. Единицу европейской валюты оценили в 33 гривны 39 копеек, что на 5 копеек больше предыдущего банковского дня, 13 октября.

Стоимость валюты на межбанке:

доллар – 28,33 – 28,35 гривны;

гривны; евро – 33,30 – 33,32 гривны.

Стоимость валюты в обменниках:

доллар: покупка – 28,21 гривны, продажа – 28,42 гривны;

евро: покупка – 33,07 гривны, продажа – 33,48 гривны.

Прогнозы для гривны в 2021

Аналитики Oxford Economics ухудшили прогноз курса гривны до 28,4 гривны за доллар в 2021 году.

за доллар в 2021 году. В бюджете-2021 гривну планируют заложить на уровне 29,1 за долла р.

р. МВФ прогнозирует, что украинская гривна в 2021 году будет на уровне 28,9 гривны за доллар.

за доллар. Эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики сошлись во мнении, что 1 доллар будет стоить 28,6 гривны в 2021 году.

Среднегодовой курс гривны относительно доллара / Инфографика 24 канала