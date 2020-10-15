Курс валют на 15 октября: гривня снова падает по отношению к доллару и евро
На четверг, 15 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Каков курс гривны, читайте на Финансы 24.
Официальный курс валют доллара и евро за 15 октября
Как сообщает Нацбанк, в четверг, 15 октября, 1 доллар стоит 28 гривен 32 копейки. Это на 7 копеек больше по сравнению с курсом во вторник.
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Евро также подорожало в цене по отношению к гривне. Единицу европейской валюты оценили в 33 гривны 39 копеек, что на 5 копеек больше предыдущего банковского дня, 13 октября.
Стоимость валюты на межбанке:
- доллар – 28,33 – 28,35 гривны;
- евро – 33,30 – 33,32 гривны.
Стоимость валюты в обменниках:
- доллар: покупка – 28,21 гривны, продажа – 28,42 гривны;
- евро: покупка – 33,07 гривны, продажа – 33,48 гривны.
Прогнозы для гривны в 2021
- Аналитики Oxford Economics ухудшили прогноз курса гривны до 28,4 гривны за доллар в 2021 году.
- В бюджете-2021 гривну планируют заложить на уровне 29,1 за доллар.
- МВФ прогнозирует, что украинская гривна в 2021 году будет на уровне 28,9 гривны за доллар.
- Эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики сошлись во мнении, что 1 доллар будет стоить 28,6 гривны в 2021 году.
Среднегодовой курс гривны относительно доллара / Инфографика 24 канала