Курс валют на 16 октября: доллар продолжает дорожать, евро – резко упал в цене
На пятницу, 16 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Как изменился курс гривны, читайте на Финансы24.
Официальный курс валют доллара и евро за 16 октября
Как сообщает Нацбанк, в пятницу, 16 октября, 1 доллар стоит 28 гривен 34 копейки. Это на 2 копейки больше по сравнению с курсом в четверг.
Интересно: Китай раздал цифровые деньги своим гражданам: сколько и зачем
Евро резко упало в цене по отношению к гривне. Единицу европейской валюты оценили в 33 гривны 28 копеек, что на 11 копеек меньше, чем предыдущего банковского дня, 15 октября.
Стоимость валюты на межбанке
- доллар – 28,33 – 28,35 гривны;
- евро – 33,14 – 33,26 гривны.
Стоимость валюты в обменниках
- доллар: покупка – 28,22 гривны, продажа – 28,45 гривны;
- евро: покупка – 32,95 гривны, продажа – 33,47 гривны.
Прогнозы для гривны на 2021 год
- Аналитики Oxford Economics ухудшили прогноз курса гривны до 28,4 гривны за доллар в 2021 году.
- МВФ прогнозирует, что украинская гривна в 2021 году будет на уровне 28,9 гривны за доллар.
- Эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики сошлись во мнении, что 1 доллар будет стоить 28,6 гривны в 2021 году.
Курс доллара в Украине: какая стоимость валюты в госбюджете-2021
Кабмин уже передал в Верховную Раду законопроект государственного бюджета на 2021. Согласно документу, среднегодовой курс доллара на следующий год должен составлять 29 гривен 10 копеек. К концу 2021 ожидают, что гривна укрепится до 28 гривен 80 копеек.
Среднегодовой курс гривны относительно доллара / Инфографика 24 канала