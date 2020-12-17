Курс валют на 17 декабря: евро начал расти, доллар упал еще больше
На четверг, 17 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Какой курс гривны, читайте на Финансы24.
Официальный курс валют доллара и евро за 17 декабря
Как сообщает Нацбанк, в четверг, 17 декабря, 1 доллар стоит 27 гривен 74 копейки, что на 2 копейки меньше, чем в среду.
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Евро немного выросло в цене по отношению к гривне. Единицу европейской валюты оценили в 33 гривны 80 копеек, что на 11 копеек больше, чем в предыдущем банковского дня, 16 декабря.
Стоимость валюты на межбанке:
- доллар – 27,84 – 27,86 гривны;
- евро – 33,95 – 33,97 гривны.
Стоимость валюты в обменниках:
- доллар: покупка – 27,65 гривны, продажа – 27,92 гривны;
- евро: покупка – 33,44 гривны, продажа – 33,90 гривны.
Прогнозы для гривны в 2021
- Аналитики Oxford Economics ухудшили прогноз курса гривны до 28,4 гривны за доллар в 2021 году.
- В бюджете-2021 гривну планируют заложить на уровне 29,1 за доллар.
- МВФ прогнозирует, что украинская гривна в 2021 году будет на уровне 28,9 гривны за доллар.
- Эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики сошлись во мнении, что 1 доллар будет стоить 28,6 гривны в 2021 году.
Как менялся курс с начала пандемии
- Весна. В начале марта гривну можно было обменять по курсу 24,5 по отношению к доллару. Но в течение месяца она обвалилась до уровня 28 за доллар из-за введения карантинных мероприятий и панических настроений среди населения. В апреле-мае гривна частично возобновила позиции.
- Лето. Июнь был стабильным для гривны, в частности благодаря траншу от МВФ. В июле гривна упала из-за отставки голови НБУ Смолия, который сообщил о политическом давлении. В августе гривну несколько укрепили украинские экспортеры.
- Осень. Национальная валюта девальвировала на 1 гривну, медленно падая почти каждую неделю. Украина не слышала положительных новостей от МВФ, а отмена Конституционным Судом антикоррупционных реформ беспокоили международных партнеров.
- Зима. Пандемия коронавируса разворачивается с новой силой. В Украине могут снова ввести локдаун, что в краткосрочной перспективе снова обесценит гривну.
Среднегодовой курс гривны относительно доллара / Инфографика 24 канала
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