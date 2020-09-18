На пятницу, 18 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Как американская, так и европейская валюты подешевели.

Официальный курс валют доллара и евро за 18 сентября

Как сообщает Нацбанк, в пятницу, 18 сентября, 1 доллар стоит 28 гривен 11 копеек. Это на 1 копейку меньше, чем предыдущего банковского дня.

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Евро также упал в цене. Единицу европейской валюты оценили в 33 гривны 17 копеек, что на 22 копейки меньше, чем вчера, 17 сентября.

Стоимость валюты на межбанке:

доллар – 28,13 – 28,15 гривны;

евро – 33,22 – 33,24 гривны.

Стоимость валюты в обменниках

доллар: покупка – 28,00 гривны, продажа – 28,20 гривны;

евро: покупка – 32,85 гривны, продажа – 33,29 гривны.

Курс доллара в госбюджете-2021

Кабмин уже передал в Верховную Раду законопроект государственного бюджета на 2021. Согласно документу, курс доллара на следующий год должен составлять 29 гривен 10 копеек. Однако, отметили в проект до конца 2021 гривна имеет окрепнуть минимум на 30 копеек, так курс за единицу европейской валюты уже может составлять 28 гривен 80 копеек.

Минэкономразвития разработали консенсус-прогноз в июле, в котором собрали разные прогнозы. Эксперты считают, что среднегодовой курс гривны относительно доллара будет 27, а в декабре в обменниках мы увидим 28,2.

Среднегодовой курс гривны относительно доллара / Инфографика 24 канала