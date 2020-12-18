На пятницу, 18 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Каков курс гривны, читайте на Финансы 24.

Официальный курс валют доллара и евро за 18 декабря

Как сообщает Нацбанк, в пятницу, 18 декабря, 1 доллар стоит 27 гривен 82 копейки, что на 8 копеек больше, чем в четверг.

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Евро также ощутимо подорожало в цене по отношению к гривне. Единицу европейской валюты оценили в 34 гривны 8 копеек, что на 28 копеек больше, чем предыдущего банковского дня, 17 декабря.

Стоимость валюты на межбанке:

доллар – 27,82 – 27,84 гривны;

евро – 34,09 – 34,11 гривны.

Стоимость валюты в обменниках:

доллар: покупка – 27,79 гривны, продажа – 28,05 гривны;

евро: покупка – 33,74 гривны, продажа – 34,17 гривны.

Прогнозы для гривны в 2021

Аналитики Oxford Economics ухудшили прогноз курса гривны до 28,4 гривны за доллар в 2021 году.

за доллар в 2021 году. В бюджете-2021 гривну планируют заложить на уровне 29,1 за долла р.

р. МВФ прогнозирует, что украинская гривна в 2021 году будет на уровне 28,12 гривны за доллар.

за доллар. Эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики сошлись во мнении, что 1 доллар будет стоить 28,6 гривны в 2021 году.

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