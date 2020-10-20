Курс валют на 20 октября: гривна еще больше подешевела по отношению к доллару и евро
На вторник, 20 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. По данным финучреждения, гривна продолжает ослабляться.
Официальный курс валют доллара и евро за 20 октября
Как сообщает Нацбанк, во вторник, 20 октября, 1 доллар стоит 28 гривен 38 копеек. Это на 2 копейки больше по сравнению с курсом в понедельник.
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Евро тоже подорожало. Единицу европейской валюты оценили в 33 гривны 43 копейки, что на 13 копеек больше, чем предыдущего банковского дня, 19 октября.
Стоимость валюты на межбанке
- доллар – 28,35 – 28,36 гривны;
- евро – 33,43 – 33,45 гривны.
Стоимость валюты в обменниках
- доллар: покупка – 28,25 гривны, продажа – 28,47 гривны;
- евро: покупка – 32,93 гривны, продажа – 33,38 гривны.
Прогнозы для гривны в 2021
- Аналитики Oxford Economics ухудшили прогноз курса гривны до 28,4 гривны за доллар в 2021 году.
- В бюджете-2021 гривну планируют заложить на уровне 29,1 за доллар.
- МВФ прогнозирует, что украинская гривна в 2021 году будет на уровне 28,9 гривны за доллар.
- Эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики сошлись во мнении, что 1 доллар будет стоить 28,6 гривны в 2021 году.
Среднегодовой курс гривны относительно доллара / Инфографика 24 канала