На вторник, 20 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. По данным финучреждения, гривна продолжает ослабляться.

Официальный курс валют доллара и евро за 20 октября

Как сообщает Нацбанк, во вторник, 20 октября, 1 доллар стоит 28 гривен 38 копеек. Это на 2 копейки больше по сравнению с курсом в понедельник.

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Евро тоже подорожало. Единицу европейской валюты оценили в 33 гривны 43 копейки, что на 13 копеек больше, чем предыдущего банковского дня, 19 октября.

Стоимость валюты на межбанке

доллар – 28,35 – 28,36 гривны;

– гривны; евро – 33,43 – 33,45 гривны.

Стоимость валюты в обменниках

доллар : покупка – 28,25 гривны, продажа – 28,47 гривны;

: покупка – 28,25 гривны, продажа – 28,47 гривны; евро: покупка – 32,93 гривны, продажа – 33,38 гривны.

Прогнозы для гривны в 2021

Аналитики Oxford Economics ухудшили прогноз курса гривны до 28,4 гривны за доллар в 2021 году.

за доллар в 2021 году. В бюджете-2021 гривну планируют заложить на уровне 29,1 за долла р.

р. МВФ прогнозирует, что украинская гривна в 2021 году будет на уровне 28,9 гривны за доллар.

за доллар. Эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики сошлись во мнении, что 1 доллар будет стоить 28,6 гривны в 2021 году.



Среднегодовой курс гривны относительно доллара / Инфографика 24 канала