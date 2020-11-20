На пятницу, 20 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Каков курс гривны, читайте на Финансы 24.

Официальный курс валют доллара и евро за 20 ноября

Как сообщает Нацбанк, в пятницу, 20 ноября, 1 доллар стоит 28 гривен 26 копеек, что на 13 копеек больше, чем в четверг.

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Евро также подорожал в цене по отношению к гривне. Единицу европейской валюты оценили в 33 гривны 44 копейки, что на 8 копеек больше, чем предыдущего банковского дня, 19 ноября.

Стоимость валюты на межбанке:

доллар – 28,34 – 28,35 гривны;

евро – 33,53 – 33,54 гривны.

Стоимость валюты в обменниках:

доллар: покупка – 28,21 гривны, продажа – 28,44 гривны;

евро: покупка – 33,19 гривны, продажа – 33,58 гривны.

Прогнозы для гривны в 2021

Аналитики Oxford Economics ухудшили прогноз курса гривны до 28,4 гривны за доллар в 2021 году.

за доллар в 2021 году. В бюджете-2021 гривну планируют заложить на уровне 29,1 за долла р.

р. МВФ прогнозирует, что украинская гривна в 2021 году будет на уровне 28,9 гривны за доллар.

за доллар. Эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики сошлись во мнении, что 1 доллар будет стоить 28,6 гривны в 2021 году.

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