Курс валют на 21 сентября: доллар и евро резко подорожали
На понедельник, 21 сентября 2020 года, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к доллару США и евро. Американская и европейская валюты подорожали.
Официальный курс валют доллара и евро за 21 сентября
По данным НБУ, в понедельник, 21 сентября, 1 доллар стоит 28 гривен 17 копеек, что на 6 копеек больше, чем предыдущего банковского дня.
Евро подорожало. Европейскую валюту оценили в 33 гривны 35 копеек. Такой показатель на 18 копеек больше, чем в пятницу, 18 сентября.
Курс валют накануне: Курс валют на 18 сентября: доллар и евро упали впервые за осень
Стоимость валюты на межбанке
- доллар – 28,18 – 28,20;
- евро – 33,34 – 33,36.
Стоимость валюты в обменниках
- доллар – 28,00 – 28,24;
- евро – 32,91 – 33,44.
Каким будет курс доллара в Украине
Согласно обновленным данным международного рейтингового агентства S&P Global Ratings, в течение следующих трех лет курс гривны будет ослабляться, а доллара США, соответственно, расти.
Согласно прогнозу организации, обменный курс на следующие три года составит:
- 2020 год – 29,00 гривен за доллар.
- 2021 год – 30,00 гривен за доллар.
- 2022 год – 30,50 гривны за доллар.
- 2023 год – 31,00 грн за доллар.
В проекте Государственного бюджета на следующий год заложен курс – 29 гривен за один доллар. В частности, в конце лета Кабинет министров Украины одобрил новый прогноз экономического и социального развития государства.