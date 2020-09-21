На понедельник, 21 сентября 2020 года, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к доллару США и евро. Американская и европейская валюты подорожали.

Официальный курс валют доллара и евро за 21 сентября

По данным НБУ, в понедельник, 21 сентября, 1 доллар стоит 28 гривен 17 копеек, что на 6 копеек больше, чем предыдущего банковского дня.

Евро подорожало. Европейскую валюту оценили в 33 гривны 35 копеек. Такой показатель на 18 копеек больше, чем в пятницу, 18 сентября.

Курс валют накануне: Курс валют на 18 сентября: доллар и евро упали впервые за осень

Стоимость валюты на межбанке

доллар – 28,18 – 28,20;

– 28,18 – 28,20; евро – 33,34 – 33,36.

Стоимость валюты в обменниках

доллар – 28,00 – 28,24;

– 28,00 – 28,24; евро – 32,91 – 33,44. Каким будет курс доллара в Украине Согласно обновленным данным международного рейтингового агентства S&P Global Ratings, в течение следующих трех лет курс гривны будет ослабляться, а доллара США, соответственно, расти. Согласно прогнозу организации, обменный курс на следующие три года составит: 2020 год – 29,00 гривен за доллар.

– 29,00 гривен за доллар. 2021 год – 30,00 гривен за доллар.

– 30,00 гривен за доллар. 2022 год – 30,50 гривны за доллар.

– 30,50 гривны за доллар. 2023 год – 31,00 грн за доллар. В проекте Государственного бюджета на следующий год заложен курс – 29 гривен за один доллар. В частности, в конце лета Кабинет министров Украины одобрил новый прогноз экономического и социального развития государства. Как ожидают в правительстве, на конец 2021 годп курс доллара будет колебаться на уровне 28,8 гривны, а средний курс доллара за год составит 29,1 гривны.



Среднегодовой курс гривны к доллару / Инфографика 24 канала