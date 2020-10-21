На среду, 21 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Каков курс гривны, читайте на Финансы 24.

Официальный курс валют доллара и евро по 21 октября

Как сообщает Нацбанк, в среду, 21 октября, 1 доллар стоит 28 гривен 37 копеек. Это на 1 копейку меньше по сравнению с курсом во вторник.

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Евро подорожал в цене по отношению к гривне. Единицу европейской валюты оценили в 33 гривны 50 копеек, что на 7 копеек больше, чем предыдущего банковского дня, 20 октября.

Стоимость валюты на межбанке:

доллар – 28,34 – 28,36 гривны;

гривны; евро – 33,50 – 33,52 гривны.

Стоимость валюты в обменниках:

доллар: покупка – 28,28 гривны, продажа – 28,47 гривны;

евро: покупка – 33,13 гривны, продажа – 33,53 гривны.

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