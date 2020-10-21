Курс валют на 21 октября: доллар падает, евро ощутимо растет
На среду, 21 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Каков курс гривны, читайте на Финансы 24.
Официальный курс валют доллара и евро по 21 октября
Как сообщает Нацбанк, в среду, 21 октября, 1 доллар стоит 28 гривен 37 копеек. Это на 1 копейку меньше по сравнению с курсом во вторник.
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Евро подорожал в цене по отношению к гривне. Единицу европейской валюты оценили в 33 гривны 50 копеек, что на 7 копеек больше, чем предыдущего банковского дня, 20 октября.
Стоимость валюты на межбанке:
- доллар – 28,34 – 28,36 гривны;
- евро – 33,50 – 33,52 гривны.
Стоимость валюты в обменниках:
- доллар: покупка – 28,28 гривны, продажа – 28,47 гривны;
- евро: покупка – 33,13 гривны, продажа – 33,53 гривны.
Прогнозы для гривны в 2021
- Аналитики Oxford Economics ухудшили прогноз курса гривны до 28,4 гривны за доллар в 2021 году.
- В бюджете-2021 гривну планируют заложить на уровне 29,1 за доллар.
- МВФ прогнозирует, что украинская гривна в 2021 году будет на уровне 28,9 гривны за доллар.
- Эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики сошлись во мнении, что 1 доллар будет стоить 28,6 гривны в 2021 году.
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