На вторник, 22 сентября 2020 года, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к доллару США и евро. Как изменилась стоимость американской и европейской валют по отношению к гривне – читайте на Финансы24.

Официальный курс валют доллара и евро на 22 сентября

По данным НБУ, во вторник, 22 сентября, 1 доллар стоит 28 гривен 20 копеек, что на 3 копейки больше, чем предыдущего банковского дня.

Также актуально: Российский рубль обвалился до почти 5-летнего минимума: какой курс сейчас

Евро подешевело. Нацбанк оценил европейскую валюту в 33 гривен 19 копеек. Такой показатель на 16 копеек меньше, чем в понедельник, 21 сентября.

Сколько стоит валюта на межбанке

доллар – 28,23 – 28,25;

– 28,23 – 28,25; евро – 33,34 – 33,36.

Стоимость валюты в обменниках

доллар – 28,03 – 28,28;

– 28,03 – 28,28; евро – 32,99 – 33,51.

Курс доллара на 2020 год: ожидания правительства

В бюджете-2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен. Однако правительство уже пересмотрел макропоказатели из-за эпидемии COVID-19, в том числе и прогноз среднегодового курса доллара – теперь в Кабмине ожидают, что он достигнет отметки в 29,5 гривны за доллар.

Другие прогнозы

По обновленным данным международного рейтингового агентства S&P Global Ratings, в течение следующих трех лет курс гривны будет ослабляться, а доллар США, соответственно, расти.

Согласно прогнозу организации, обменный курс на следующие три года составит:

2020 год – 29,00 гривен за доллар.

2021 год – 30,00 гривен за доллар.

2022 год – 30,50 гривны за доллар.

2023 год – 31,00 гривны за доллар.



Среднегодовой курс гривны относительно доллара / Инфографика 24 канала