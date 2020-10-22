На четверг, 22 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Как изменился курс гривны, читайте на Финансы24.

Официальный курс валют доллара и евро за 22 октября

Как сообщает Нацбанк, в четверг, 22 октября, 1 доллар стоит 28 гривен 27 копеек. Это на 10 копеек меньше по сравнению с курсом в среду.

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Евро еще больше подорожало. Единицу европейской валюты оценили в 33 гривны 53 копейки, что на 3 копейки больше, чем предыдущего банковского дня, 21 октября.

Стоимость валюты на межбанке

доллар – 28,24 – 28,26 гривны;

гривны; евро – 33,50 – 33,51 гривны.

Стоимость валюты в обменниках

доллар: покупка – 28,24 гривны, продажа – 28,46 гривны;

евро: покупка – 33,17 гривны, продажа – 33,65 гривны.

Прогнозы для гривны в 2021

Аналитики Oxford Economics ухудшили прогноз курса гривны до 28,4 гривны за доллар в 2021 году.

за доллар в 2021 году. В бюджете-2021 гривну планируют заложить на уровне 29,1 за долла р.

р. МВФ прогнозирует, что украинская гривна в 2021 году будет на уровне 28,9 гривны за доллар.

за доллар. Эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики сошлись во мнении, что 1 доллар будет стоить 28,6 гривны в 2021 году.



Среднегодовой курс гривны относительно доллара / Инфографика 24 канала