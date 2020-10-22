Курс валют на 22 октября: евро продолжает уверенно дорожать, доллар резко упал
На четверг, 22 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Как изменился курс гривны, читайте на Финансы24.
Официальный курс валют доллара и евро за 22 октября
Как сообщает Нацбанк, в четверг, 22 октября, 1 доллар стоит 28 гривен 27 копеек. Это на 10 копеек меньше по сравнению с курсом в среду.
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Евро еще больше подорожало. Единицу европейской валюты оценили в 33 гривны 53 копейки, что на 3 копейки больше, чем предыдущего банковского дня, 21 октября.
Стоимость валюты на межбанке
- доллар – 28,24 – 28,26 гривны;
- евро – 33,50 – 33,51 гривны.
Стоимость валюты в обменниках
- доллар: покупка – 28,24 гривны, продажа – 28,46 гривны;
- евро: покупка – 33,17 гривны, продажа – 33,65 гривны.
Прогнозы для гривны в 2021
- Аналитики Oxford Economics ухудшили прогноз курса гривны до 28,4 гривны за доллар в 2021 году.
- В бюджете-2021 гривну планируют заложить на уровне 29,1 за доллар.
- МВФ прогнозирует, что украинская гривна в 2021 году будет на уровне 28,9 гривны за доллар.
- Эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики сошлись во мнении, что 1 доллар будет стоить 28,6 гривны в 2021 году.
Среднегодовой курс гривны относительно доллара / Инфографика 24 канала