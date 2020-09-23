На среду, 23 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Как изменился курс гривны к доллару и евро, читайте на Финансы 24.

Официальный курс валют доллара и евро по 23 сентября

Как сообщает Нацбанк, в среду, 23 сентября, 1 доллар стоит 28 гривен 20 копеек, то есть остался без изменений по сравнению с курсом во вторник.

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Зато евро упал по отношению к гривне. Единицу европейской валюты оценили в 33 гривны 11 копеек, что на 6 копеек меньше, чем вчера, 22 сентября.

Стоимость валюты на межбанке:

доллар – 28,19– 28,22 гривны;

евро– 33,06– 33,09 гривны.

Стоимость валюты в обменниках

доллар: покупка– 28,20 гривны, продажа– 28,27 гривны;

евро: покупка– 33,10 гривны, продажа– 33,25 гривны.

Курс доллара в госбюджете-2021

Кабмин уже передал в Верховную Раду законопроект государственного бюджета на 2021. Согласно документу, среднегодовой курс доллара на следующий год должен составлять 29 гривен 10 копеек. К концу 2021 ожидают, что гривна укрепится до 28 гривен 80 копеек.

Минэкономразвития разработали консенсус-прогноз в июле, в котором собрали разные прогнозы. Эксперты считают, что среднегодовой курс гривны относительно доллара в 2020 году будет 27, а в декабре в обменниках мы увидим 28,2 гривны.



Середньорічний курс гривні щодо долара / Інфографіка 24 каналу