Курс валюта на 23 октября: гривня начала расти накануне выборов
На пятницу, 23 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Каков курс гривны, читайте на Финансы 24.
Официальный курс валют доллара и евро по 23 октября
Как сообщает Нацбанк, в пятницу, 23 октября, 1 доллар стоит 28 гривен 26 копеек. Это на 1 копейку меньше по сравнению с курсом в четверг.
Важно Гривна достигла трехлетнего минимума: упадет ли курс до 30 за доллар к концу года
Евро также подешевел в цене по отношению к гривне. Единицу европейской валюты оценили в 33 гривны 41 копейку, что на 12 копеек меньше, чем предыдущего банковского дня, 22 октября.
Стоимость валюты на межбанке:
- доллар – 28,27 – 28,29 гривны;
- евро – 33,42 – 33,44 гривны.
Стоимость валюты в обменниках:
- доллар: покупка – 28,20 гривны, продажа – 28,40 гривны;
- евро: покупка – 33,19 гривны, продажа – 33,60 гривны.
Прогнозы для гривны в 2021
- Аналитики Oxford Economics ухудшили прогноз курса гривны до 28,4 гривны за доллар в 2021 году.
- В бюджете-2021 гривну планируют заложить на уровне 29,1 за доллар.
- МВФ прогнозирует, что украинская гривна в 2021 году будет на уровне 28,9 гривны за доллар.
- Эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики сошлись во мнении, что 1 доллар будет стоить 28,6 гривны в 2021 году.
Выбор редакции