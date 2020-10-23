На пятницу, 23 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Каков курс гривны, читайте на Финансы 24.

Официальный курс валют доллара и евро по 23 октября

Как сообщает Нацбанк, в пятницу, 23 октября, 1 доллар стоит 28 гривен 26 копеек. Это на 1 копейку меньше по сравнению с курсом в четверг.

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Евро также подешевел в цене по отношению к гривне. Единицу европейской валюты оценили в 33 гривны 41 копейку, что на 12 копеек меньше, чем предыдущего банковского дня, 22 октября.

Стоимость валюты на межбанке:

доллар – 28,27 – 28,29 гривны;

евро – 33,42 – 33,44 гривны.

Стоимость валюты в обменниках:

доллар: покупка – 28,20 гривны, продажа – 28,40 гривны;

евро: покупка – 33,19 гривны, продажа – 33,60 гривны.

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