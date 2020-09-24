На четверг, 24 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Обе валюты потеряли в цене по отношению к гривне.

Официальный курс валют доллара и евро по 24 сентября

Как сообщает Нацбанк, в четверг, 24 сентября, 1 доллар стоит 28 гривен 18 копеек, укрепившись на 2 копейки по сравнению с курсом в среду.

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Евро упал еще ощутимее, пустившись ниже 33 гривен. Единицу европейской валюты оценили в 32 гривны 96 копеек, что на 15 копеек меньше, чем вчера, 23 сентября.

Стоимость валюты на межбанке:

доллар – 28,22 – 28,24 гривны;

евро– 32,97 – 33,00 гривны.

Стоимость валюты в обменниках

доллар: покупка – 28,12 гривны, продажа – 28,31 гривны;

евро: покупка – 32,88 гривны, продажа – 33,30 гривны.

Курс доллара в госбюджете-2021

Кабмин уже передал в Верховную Раду законопроект государственного бюджета на 2021. Согласно документу, среднегодовой курс доллара на следующий год должен составлять 29 гривен 10 копеек. К концу 2021 ожидают, что гривна укрепится до 28 гривен 80 копеек.

Минэкономразвития разработали консенсус-прогноз в июле, в котором собрали разные прогнозы. Эксперты считают, что среднегодовой курс гривны относительно доллара в 2020 году будет 27, а в декабре в обменниках мы увидим 28,2 гривны.



Середньорічний курс гривні щодо долара / Інфографіка 24 каналу