Курс валют на 26 октября: доллар и евро резко подорожали после выборов
На понедельник, 26 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Как изменился курс гривны относительно иностранных валют после выборов, читайте на Финансы24.
Официальный курс валют доллара и евро за 26 октября
Как сообщает Нацбанк, в понедельник, 26 октября, 1 доллар стоит 28 гривен 29 копеек. Это на 3 копейки больше по сравнению с курсом в пятницу.
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Евро начал неделю с резкого скачка вверх. Единицу европейской валюты оценили в 33 гривны 55 копеек, что на 13 копеек больше, чем предыдущего банковского дня, 23 октября.
Стоимость валюты на межбанке
- доллар – 28,31 – 28,33 гривны;
- евро – 33,51 – 33,53 гривны.
Стоимость валюты в обменниках:
- доллар: покупка – 28,21 гривны, продажа – 28,43 гривны;
- евро: покупка – 33,14 гривны, продажа – 33,59 гривны.
Прогнозы для гривны в 2021
- Аналитики Oxford Economics ухудшили прогноз курса гривны до 28,4 гривны за доллар в 2021 году.
- В бюджете-2021 гривну планируют заложить на уровне 29,1 за доллар.
- МВФ прогнозирует, что украинская гривна в 2021 году будет на уровне 28,9 гривны за доллар.
- Эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики сошлись во мнении, что 1 доллар будет стоить 28,6 гривны в 2021 году.
Среднегодовой курс гривны относительно доллара / Инфографика 24 канала
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